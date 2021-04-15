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Газовая плита

Утечка газа: за пять лет в Тбилиси погибли 150 человек

© Sputnik / Levan Avlabreli
Тбилиси
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Темы:
Происшествия в Грузии (2486)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210415/251467643/Utechka-gaza-za-pyat-let-v-Tbilisi-pogibli-150-chelovek.html

Причиной отравления и гибели людей от газа, как правило, становятся кустарно смонтированные газовые отопители и несоблюдение правил безопасности

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik.  Утечка газа стала причиной гибели 150 человек в Тбилиси за последние пять лет, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".

По информации компании, жители столицы часто игнорируют рекомендации специалистов, поэтому становятся жертвами утечки природного газа.

Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция оцепила территорию вокруг здания, где произошел взрыв
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Тбилиси удалось предотвратить взрыв газа – могли погибнуть дети

"В течение последних трех недель почти ежедневно отмечались случаи полного игнорирования правил безопасности, что приводило к отравлению угарным газом (CO) и, к сожалению, смертельным случаям", – сообщили в компании.

В жилых домах больших городов уже многие годы нет центрального отопления, население отапливается разными электро- и газовыми приборами. Зачастую эти приборы бывают некачественными или кустарного производства, так как малоимущие семьи не могут себе позволить большие расходы.

"Тбилиси энерджи" и другие газораспределительные компании предупреждают население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что что неправильная эксплуатация газовых установок и газопроводов особенно опасно весной. Во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2486)
Теги:
Утечка газа, Тбилиси, Грузия

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