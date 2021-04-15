Утечка газа: за пять лет в Тбилиси погибли 150 человек

Причиной отравления и гибели людей от газа, как правило, становятся кустарно смонтированные газовые отопители и несоблюдение правил безопасности

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Утечка газа стала причиной гибели 150 человек в Тбилиси за последние пять лет, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".

По информации компании, жители столицы часто игнорируют рекомендации специалистов, поэтому становятся жертвами утечки природного газа.

"В течение последних трех недель почти ежедневно отмечались случаи полного игнорирования правил безопасности, что приводило к отравлению угарным газом (CO) и, к сожалению, смертельным случаям", – сообщили в компании.

В жилых домах больших городов уже многие годы нет центрального отопления, население отапливается разными электро- и газовыми приборами. Зачастую эти приборы бывают некачественными или кустарного производства, так как малоимущие семьи не могут себе позволить большие расходы.

"Тбилиси энерджи" и другие газораспределительные компании предупреждают население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что что неправильная эксплуатация газовых установок и газопроводов особенно опасно весной. Во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.

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