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Мэр столицы Грузии Каха Каладзе

"Чувствую себя хорошо" – Каха Каладзе с понедельника выходит на работу

photo: Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (834)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210415/251469375/Chuvstvuyu-sebya-khorosho---Kakha-Kaladze-s-ponedelnika-vykhodit-na-rabotu.html

Мэр Тбилиси сообщает, что дополнительное обследование за границей ничего серьезного не выявило, и он готов приступить к работе

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе чувствует себя хорошо и с понедельника, 19 апреля, выходит на работу. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Каха Каладзе на презентации
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Мэра Тбилиси несколько дней не будет в городе

43-летний Каладзе был госпитализирован в одну из тбилисских клиник с диагнозом вестибулопатия (нарушение функции вестибулярного анализатора). 4 апреля его выписали из стационара, и он продолжал лечение дома. На днях Каладзе выехал за границу для того, чтобы провести дополнительные обследования.

"Поскольку мне пишет очень много людей, спрашивают о здоровье, я посчитал нужным проинформировать об этом. Я провел дополнительные обследования по всем направлениям, и я очень счастлив, что ничего нет, я хорошо себя чувствую и с понедельника возвращаюсь к работе, и мы вместе сделаем все те важные проекты, которые нужны столице", – заявил Каладзе.

Он поблагодарил всех за участие и поддержку.

Вместе с тем мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской партии" до сих пор не комментирует распространяемую в грузинских СМИ информацию о том, что он собирается уйти из правящей партии и политики вообще, и вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (834)
Теги:
Каха Каладзе, Тбилиси, Грузия

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