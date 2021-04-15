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Цветение сакуры

Цветение сакуры и японская культура: в Тбилиси пройдут интересные мероприятия

© photo : Moskva city news agency/Alexandr Avilov
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210415/251473017/Tsvetenie-sakury-i-yaponskaya-kultura-v-Tbilisi-proydut-interesnye-meropriyatiya.html

Японская эстетика, цветущие деревья и чистый воздух - жителей грузинской столицы приглашают оригинально провести время в Ботаническом саду

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В тбилисском Национальном ботаническом саду с 16 по 18 апреля можно будет посмотреть, как цветет сакура, а также поближе познакомиться с японской культурой, об этом говорится в сообщении организаторов.

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Помимо цветения сакуры, в Ботаническом саду можно будет посетить выставку молодых художников на японскую тему, а также узнать интересные факты о культуре Страны восходящего солнца. Там же пройдет экспозиция деревьев бонсай.

Однако, в связи с пандемией коронавируса, организаторы предупреждают об ограничениях: посетителям сада нужно будет пройти термоскрининг и носить маски.

Посетить мероприятия можно будет с 12:00 до 17:00.

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