Цветение сакуры и японская культура: в Тбилиси пройдут интересные мероприятия

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В тбилисском Национальном ботаническом саду с 16 по 18 апреля можно будет посмотреть, как цветет сакура, а также поближе познакомиться с японской культурой, об этом говорится в сообщении организаторов.
Помимо цветения сакуры, в Ботаническом саду можно будет посетить выставку молодых художников на японскую тему, а также узнать интересные факты о культуре Страны восходящего солнца. Там же пройдет экспозиция деревьев бонсай.
Однако, в связи с пандемией коронавируса, организаторы предупреждают об ограничениях: посетителям сада нужно будет пройти термоскрининг и носить маски.
Посетить мероприятия можно будет с 12:00 до 17:00.
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