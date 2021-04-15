Цветение сакуры и японская культура: в Тбилиси пройдут интересные мероприятия

Японская эстетика, цветущие деревья и чистый воздух - жителей грузинской столицы приглашают оригинально провести время в Ботаническом саду

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В тбилисском Национальном ботаническом саду с 16 по 18 апреля можно будет посмотреть, как цветет сакура, а также поближе познакомиться с японской культурой, об этом говорится в сообщении организаторов.

Помимо цветения сакуры, в Ботаническом саду можно будет посетить выставку молодых художников на японскую тему, а также узнать интересные факты о культуре Страны восходящего солнца. Там же пройдет экспозиция деревьев бонсай.

Однако, в связи с пандемией коронавируса, организаторы предупреждают об ограничениях: посетителям сада нужно будет пройти термоскрининг и носить маски.

Посетить мероприятия можно будет с 12:00 до 17:00.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.