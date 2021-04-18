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Тбилисские канатные дороги

Канатная дорога Магливи-Багеби в Тбилиси заработает с понедельника

© Sputnik / Goga Vardzieli
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (835)
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За час канатная дорога только в одну сторону может обслужить до 600 пассажиров, а время в пути не превышает четырех минут

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Канатная дорога Магливи-Багеби будет запущена в столице с завтрашнего дня, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

Длина канатной дороги, которая соединяет высотное здание Тбилисского государственного университета (Магливи) с районом Багеби, составляет 320 метров. Каждая отдельная кабина вмещает до 40 пассажиров.

Вечернее небо над городом Тбилиси. Телевышка на горе Мтацминда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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За час канатная дорога только в одну сторону может обслужить до 600 пассажиров, а время в пути не превышает четырех минут.

"Население сможет пользоваться новой канатной дорогой с завтрашнего дня, ежедневно, с 08:00 до 20:00. Стоимость поездки - один лари, которую можно оплатить проездными и банковскими картами", - говорится в заявлении мэрии Тбилиси.

Путешествие по канатной дороге для студентов будет бесплатным.

Канатная дорога Магливи-Багеби не функционировала в течение 22 лет – с 1982 по 2004 год. Позже эту "канатку" восстановили, однако она периодически закрывается на ремонт в целях безопасности.

В настоящее время в Тбилиси функционируют две канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала и канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (835)

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