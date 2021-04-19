16:05 19 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Акция озеленения в тбилисском саду Арто

В Тбилиси в саду Арто посадили саженцы деревьев

photo : press-service of Tbilisi City Hall
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (836)
3610
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/13/251505539.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210419/251505311/V-Tbilisi-v-sadu-Arto-posadili-sazhentsy-derevev.html

В старейшем саду столицы, который недавно назван именем выдающегося композитора Гии Канчели, высажены саженцы 15 видов растений

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В связи с Днем Земли мэрия Тбилиси и посольство Израиля провели совместную акцию озеленения, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По инициативе посольства Израиля, в саду Арто в Тбилиси были высажены саженцы 15 видов растений и трехметровое дерево.

Аллея в парке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси появится еще одна рекреационная зона

В акции озеленения приняли участие заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая и посол Израиля в Грузии Ран Гидор.

"Я рад присоединиться к инициативе посла Израиля. Вы знаете, что совсем недавно саду Арто присвоено имя Гии Канчели, и муниципалитет в ближайшем будущем планирует провести здесь ремонтные работы. Для нас приоритетно проводить реабилитацию рекреационных пространств. Подобные инициативы приветствуются, поскольку мы придаем большое значение процессу озеленения города", – заявил Басилая.

Акция озеленения в тбилисском саду Арто
photo : press-service of Tbilisi City Hall
Акция озеленения в тбилисском саду Арто

В акции озеленения приняли также участие заместитель главы городской службы по защите окружающей среды Паата Тогонидзе и группа добровольцев.

Каждый год, 22 апреля, отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник – Международный день Земли. Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году, соавторами которой выступили более 50 государств. Этот день отмечается с 2010 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (836)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото
Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота - видео
Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота – видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться