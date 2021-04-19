В Тбилиси в саду Арто посадили саженцы деревьев

В старейшем саду столицы, который недавно назван именем выдающегося композитора Гии Канчели, высажены саженцы 15 видов растений

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В связи с Днем Земли мэрия Тбилиси и посольство Израиля провели совместную акцию озеленения, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По инициативе посольства Израиля, в саду Арто в Тбилиси были высажены саженцы 15 видов растений и трехметровое дерево.

В акции озеленения приняли участие заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая и посол Израиля в Грузии Ран Гидор.

"Я рад присоединиться к инициативе посла Израиля. Вы знаете, что совсем недавно саду Арто присвоено имя Гии Канчели, и муниципалитет в ближайшем будущем планирует провести здесь ремонтные работы. Для нас приоритетно проводить реабилитацию рекреационных пространств. Подобные инициативы приветствуются, поскольку мы придаем большое значение процессу озеленения города", – заявил Басилая.

photo : press-service of Tbilisi City Hall Акция озеленения в тбилисском саду Арто

В акции озеленения приняли также участие заместитель главы городской службы по защите окружающей среды Паата Тогонидзе и группа добровольцев.

Каждый год, 22 апреля, отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник – Международный день Земли. Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году, соавторами которой выступили более 50 государств. Этот день отмечается с 2010 года.

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