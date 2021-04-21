Часть жителей столицы Грузии вновь останется без воды на сутки

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. В связи с работами на улице Мачавариани часть жителей Тбилиси вновь останется без воды на сутки из-за переключения на новую линию, об этом говорится в сообщении на сайте водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).

По информации GWP, для стабильного и безопасного водоснабжения столицы технические бригады проведут специальные работы на нескольких участках магистрального водопровода – в районе улиц Моцикулта сцори Нино (Равноапостольской Нино), Цулукидзе и Давиташвили.

Как заявляют в компании, воду отключат с 23:00 четверга 22 апреля по 23:00 23 апреля жителям следующих районов и улиц:

– Район Сабуртало: поселение Вашлиджвари, проспекты Маршала Геловани, Мачавариани, улицы Топурия, Сараджишвили, Кванталиани, Годзиашвили, Готуа, Бидзины Бараашвили, Серго Какабадзе, Ташкентская, Земо Ведзиси, Аласания, Вазисубали и прилегающие улицы;

– Район Диди Дигоми: поселение Бендукидзе, улицы царя Парнаваза, Георгия Блистательного, Петридзе, царя Арчила, царя Мириана, Джавахишвили, Сонгулашвили, Угрехелидзе, Нико Бури, Хуго Хуберти, Хатаети, Шермадини, Нестан-Дареджан, 300 ассирийских отцов, Ростевани, Андроникашвили, Михаила Месхи, Квирацховлис, Мухатгверди и прилегающие улицы;

– Район Дидубе: аллея Агмашенебели 12-й километр, Дигомский массив 1 квартал, №10-12.

– Некоторые улицы поселков Кошигора, Зургована, ЗАГЭС.

За более детальной информацией жители столицы могут позвонить на горячую линию компании – 293 11 11.

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