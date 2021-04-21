Большая пасхальная ярмарка пройдет в Тбилиси

На выставке-продаже представят экологически чистые деревянные игрушки для детей, сухофрукты, рукодельные сувениры, украшения и многое другое

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Пасхальная ярмарка состоится на столичной Площади Орбелиани в воскресенье, 25 апреля, об этом сообщают организаторы в соцсети Facebook.

Альянс социальных предприятий приглашает гостей на ярмарку, которая пройдет в рамках проекта ЕС "Развитие социального предпринимательства для устойчивого и инклюзивного общества".

Основная цель пасхального рынка – экономическое укрепление социальных предприятий в условиях кризиса, вызванного пандемией.

Организаторы готовят встречу 17 социальных предприятий, членов Альянса из разных регионов Грузии, которые смогут представить свою продукцию. Среди них компании, изготавливающие экологически чистые деревянные игрушки для детей, натуральные сухофрукты, рукодельные сувениры, украшения и многое другое.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00.

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