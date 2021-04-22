Тбилисцы смогут наблюдать за "рождением" Центрального парка

Мэрия Тбилиси создает специальную интернет-платформу, на которой горожане смогут следить, как строится самая большая рекреационная зона в столице на территории бывшего ипподрома

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Со строительством Центрального парка на территории бывшего ипподрома в Тбилиси могут ознакомиться все желающие – мэрия Тбилиси создаст специальную интернет-платформу, об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе в эфире телеканала Imedi.

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Территорию в 36 гектаров бывшего ипподрома в районе Сабуртало Фонд Карту выкупил у частного владельца и безвозмездно передал городу. На обустройство нового парка Фонд выделяет несколько десятков миллионов лари, работы начались в октябре прошлого года.

photo: Kakha Kaladze / FB Проект нового центрального парка в Тбилиси

По словам Каладзе, работа над окончательным вариантом проекта продолжается, и он будет представлен в ближайшее время. Вместе с тем он отметил, что поскольку в социальных сетях и СМИ выражается неоднозначное отношение к проекту, создается специальная платформа, где граждане смогут лично ознакомиться с проектом.

"В парке не ведется бетонирование. Конечно, будут организованы парковочные места, поскольку на это есть спрос опять же со стороны населения… Поговаривали также, что в Центральном парке будут строить рестораны. Это тоже большая ложь. Будут кафе, что нормально для всех парков", – сказал Каладзе.

По словам представителя Фонда Карту Николоза Чхетиани, на реализацию проекта может уйти около двух с половиной лет.

"На данном этапе я не могу назвать точные сроки. По нашим оценкам, весь проект займет 30-36 месяцев, но поскольку он реализуется поэтапно, некоторые части парка будут завершены гораздо раньше", – заявил Чхетиани в эфире телеканала Imedi.

Территория будущего парка будет разделена на 26 зон. На мультифункциональном пространстве предусмотрено обустройство образовательного центра, ботанического сада, японского и французского садов. В парке будет фонтан, амфитеатр, спортивная зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк.

Предусмотрены лесные зоны, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, два тоннеля, парк веревок и зиплайн – экстремальный спуск на стальных канатах. Планируются велосипедные тропинки, пространства для стритбола, зоны для пикников и скалолазания. Вокруг Центрального парка будут обустроены три автостоянки.

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