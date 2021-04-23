Грузия присоединилась к образовательной сети Eurodesk

Членство Грузии в сети Eurodesk на генеральной ассамблеи поддержали все 32 страны - члены организации

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Грузия присоединилась к европейской образовательной сети Eurodesk по инициативе мэрии Тбилиси, сообщает пресс-служба городского правительства.

На заседании генеральной ассамблеи, которое состоялось 22 апреля, 32 страны-участницы объединения поддержали вступление Грузии в сеть Eurodesk.

Eurodesk - это информационная и образовательная европейская сеть европейских и национальных информационных центров для молодежи и тех, кто с ними связан. Она занимается программами стажировок, трудоустройства, тренингов, грантов, стипендий и молодежными обменными программами.

Присоединение к сети означает упрощение доступа грузинской молодежи к образованию и трудоустройству в Европе.

Координатором Eurodesk в Грузии избран глава отдела службы образования, культуры, спорта и молодежи мэрии Тбилиси Гоги Чиковани.

Грузия станет 36-й страной, где появится национальный офис сети Eurodesk.

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