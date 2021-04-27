Пригороды Тбилиси останутся без воды на сутки

Согласно заявлению компании, без воды останутся пригороды Тбилиси – Цхнети, Бетания, Ахалдаба, Квесети, Табахмела, Шиндиси, Цавкиси, Кикети и Коджори

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Часть центрального района Тбилиси – Ваке, и большая часть пригородов останутся без водоснабжения почти на сутки из-за технических работ, говорится в заявлении водораспределительной компании Georgian water and power.

Согласно заявлению, с 22:00 28 апреля до 16:00 29 апреля без воды останутся пригороды Тбилиси – Цхнети, Бетания, Ахалдаба, Квесети, Табахмела, Шиндиси, Цавкиси, Кикети и Коджори.

В Тбилиси же воды не будет частично на проспекте Чавчавадзе, в районе Багеби и прилегающих улицах.

Причина отключения - технические работы на станции Багеби.

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