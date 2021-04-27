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Новостройки на окраине грузинской столицы

Пригороды Тбилиси останутся без воды на сутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (841)
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Sputnik Грузия
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Согласно заявлению компании, без воды останутся пригороды Тбилиси – Цхнети, Бетания, Ахалдаба, Квесети, Табахмела, Шиндиси, Цавкиси, Кикети и Коджори

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Часть центрального района Тбилиси – Ваке, и большая часть пригородов останутся без водоснабжения почти на сутки из-за технических работ, говорится в заявлении водораспределительной компании Georgian water and power.

Вода из-под крана
© CC0 / Pixabay
Часть жителей столицы Грузии вновь останется без воды на сутки

Согласно заявлению, с 22:00 28 апреля до 16:00 29 апреля без воды останутся пригороды Тбилиси – Цхнети, Бетания, Ахалдаба, Квесети, Табахмела, Шиндиси, Цавкиси, Кикети и Коджори.

В Тбилиси же воды не будет частично на проспекте Чавчавадзе, в районе Багеби и прилегающих улицах.

Причина отключения - технические работы на станции Багеби.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (841)
Теги:
Georgian Water and Power, Тбилиси, Грузия

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