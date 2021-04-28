Парковка в одном из центральных районов Тбилиси станет платной

Уже со следующего месяца стоянка в центральном районе грузинской столицы станет платной

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 мая заработает на проспектах Важа-Пшавела и Александра Казбеги в тбилисском районе Сабуртало, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Новшество также коснется прилегающих улиц: Зураба Анджапаридзе, Михаила Шавишвили, Варлама Топурия, Мириджани, Давида Тавхелидзе, Петре Кавтарадзе, Ирине Схиртладзе, Калистрате Кутателадзе, Михаила Асатиани, Анны Антоновской, Гио Хуцишвили, Иоанна Вакели, Тандзия, Отара Чиладзе, Ташкента, Адама Мицкевича и Джано Багратиони.

Всего на указанной территории для зонально-почасовой парковки выделено 2 009 мест.

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут бесплатны.

В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на Площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Позже эта система появилась на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе.

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