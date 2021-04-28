Угроза схода оползня в Тбилиси: когда откроется дорога в Вашлиджвари?

Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о ситуации в оползневой зоне в районе Вашлиджвари

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Двустороннее движение на дороге, соединяющей два тбилисских района Нуцубидзе и Вашлиджвари, будет восстановлено после достижения полной стабильности в оползневой зоне, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По словам градоначальника, на данном этапе ведутся исследовательские работы по проекту укрепления склонов.

"В данной оползневой зоне были проведены срочные работы по стабилизации склона, что дало свои результаты. Это подтвердили немецкие эксперты. Была снята часть суши, которая представляла угрозу водопроводу, временно удалось сдержать оползневой склон, установлена ситсема мониторинга", - сказал мэр.

Под оползневым склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия Тбилиси.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

По данным уже проведенных исследований, на склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались трещины глубиной до 18 метров, которые, до начала проводимых мэрией Тбилиси работ, увеличивались на 5 сантиметров в сутки. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. При этом, несмотря на пологий склон, из-за большой массы у оползня будет достаточная скорость, чтобы спуститься к дороге и дальше к реке.

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