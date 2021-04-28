Каладзе заявил, что Черепашье озеро в Тбилиси станет более привлекательным

Черепашье озеро является одним из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступает к разработке концепции реконструкции территории Черепашьего озера, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

По словам Каладзе, территория, прилегающая к озеру, в 1990-х годах была передана в частную собственность.

"Вы знаете, что у территории есть частный владелец. У нас была коммуникация в связи с обновлением и приведением территории в порядок, чтобы она стала более привлекательной и была создана приятная среда", - заявил Каладзе.

По словам мэра, новая концепция развития озера должна быть основана на архивных материалах и разработанном в конце прошлого столетия проекте комплексного развития парка Ваке и Черепашьего озера.

"Этот проект был основан на многолетних исследованиях, и в нем участвовали ведущие профессионалы, специалисты отрасли. Соответственно, максимальное приближение к нему и исправление допущенных на протяжении многих лет ошибок необходимо для оздоровления этого важнейшего рекреационного ареала", - отметил Каладзе.

По мнению градоначальника, в проекте также должны быть учтены важнейшие стороны современной урбанистической политики – доступность и создание экологически здоровой среды, а также эстетические критерии и художественно-архитектурные решения.

По словам Каладзе, проект реконструкции территории, прилегающей к Черепашьему озеру, должен быть вынесен на рассмотрение исторического и культурного совета.

Черепашье озеро является одним из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов. На Черепашье озеро от проспекта Чавчавадзе можно подняться на канатной дороге.

Неподалеку от озера находится известный Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале