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Сильный дождь. Струи воды в свете уличного фонаря

Сильный дождь создал проблемы на окраине Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210501/251621893/Silnyy-dozhd-sozdal-problemy-na-okraine-Tbilisi.html

В Службу управления чрезвычайными ситуациями поступило около 100 сообщений, связанных с затоплением подвалов, дворов и улиц

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Сильный дождь накануне ночью создал проблемы на окраине Тбилиси в районе Диди Дигоми, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.

Улицы в Диди Дигоми затопило, что затрудняло движение машин. Затоплены были и первые этажи жилых домов.

Из-за проблем, вызванных сильными дождями, в Диди Дигоми и деревне Дигоми работали 17 спасательных групп.

В Службу управления чрезвычайными ситуациями поступило около 100 сообщений. Большинство сообщений было связано с затоплением подвалов, дворов и улиц. По всему городу работали до 20 пожарно-спасательных отрядов.

Национальное агентство окружающей среды ранее предупреждало население об ухудшении погоды, отмечая, что сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и активизировать лавины и оползневые процессы.

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