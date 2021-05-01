Мэрия Тбилиси продолжит работы по укреплению оползневой зоны в Вашлиджвари

В мэрии отметили, что особо следят за ситуацией в непогоду, когда обильные осадки могут спровоцировать сход оползня

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Второй этап работ по предотвращению оползневых процессов вблизи улицы Мачавариани в пригороде Тбилиси Вашлиджвари начнется в ближайшее время, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

На склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе в начале марта образовались трещины глубиной до 18 метров. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы.

"С первого дня, как появилась угроза, были предприняты конкретные шаги для безопасности населения. Была перекрыта дорога и начаты работы. Сейчас ареал подготавливается к следующему этапу, и как только проект будет готов, начнется второй этап работ", – сказал Каладзе.

На первом этапе в оползневой зоне были установлены системы мониторинга, укреплены трещины, часть слоя грунта была снята, чтобы не допустить прорыва водопровода и провоцирования дополнительных селевых потоков.

Кроме того, заммэра Тбилиси Ираклий Бенделиани отметил, что мэрия особо следит за ситуацией в непогоду, когда обильные осадки могут спровоцировать сход оползня.

"Вчера в Тбилиси был сильный дождь, и мы с первых минут на конкретных локациях вели постоянный мониторинг. Уже сегодня геодезисты сняли пробы, чтобы убедиться, что грунт не сдвинулся и уже с точностью можно сказать, что дождь вчера не оказал никакого влияния на ситуацию", – сказал Бенделиани.

Накануне сильный дождь создал серьезные проблемы в прилегающем к Вашлиджвари району Дигоми, где затопило улицы.

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