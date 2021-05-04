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Спецтехника на улицах столицы Грузии

Мэрия Тбилиси затеяла масштабную "генуборку"

photo: Tbilservice Group / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (844)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210504/251642082/Meriya-Tbilisi-zateyala-masshtabnuyu-genuborku.html

Работы по мытью центральных улиц будут проводится рано утром, чтобы не мешать свободному передвижению транспорта

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси проведет масштабные работы по очистке центральных улиц столицы, заявил мэр города Каха Каладзе – по его словам, работы начнутся на текущей неделе, с 6 мая.

Оползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало
photo: Tbilisi City Hall / FB
Мэрия Тбилиси продолжит работы по укреплению оползневой зоны в Вашлиджвари

"Есть полная готовность, чтобы с четверга начать мытье центральных улиц, которое продолжится в течение нескольких месяцев. Чистоте, озеленению, исправлению экологической ситуации в городе уделяется особое внимание и, думаю, что проведение этих работ очень важно для города", – отметил Каладзе.

Кроме того, по информации мэра, на улицах города планируется проведение работ по нанесению разметки дороги.

"У нас есть конкретные улицы, где инфраструктурные работы завершены, а сделать разметки не успели из-за зимы. Сейчас уже у нас есть возможность начать проведение этих работ", – сказал Каладзе.

По словам градоначальника, в случае необходимости Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии поможет компании "Тбилсервис групп" как спецтехникой, так и человеческими ресурсами. При этом Каладзе отметил, что для закупки специальной техники столичная мэрия уже объявила тендер.

"Мы хотим приобрести специальную технику, которая даст нам возможность проводить работы по мытью улиц, чтобы очистка проводилась с помощью высококачественной специальной техники", – отметил он.

Работы по мытью улиц будут проводится рано утром, чтобы не мешать свободному передвижению транспорта.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (844)

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