Отдохнуть от городской суеты – в Тбилиси в 2021 году появится больше рекреационных зон

Тбилиси – город, где живут, работают, учатся и отдыхают более миллиона человек. Перенаселенность и активные строительные работы превратили парковые зоны в необходимый элемент города. Поэтому для команды мэра Каладзе обустройство рекреационных зон – это задача номер один

Тысячи гектаров земли в столице Грузии сегодня в процессе озеленения. Главным проектом тбилисской мэрии в 2021 году станет строительство Центрального парка на территории бывшего ипподрома и обновление легендарного для тбилисцев парка Ваке. Чтобы воплотить идеи в жизнь, понадобится от года до двух лет.

Новая жизнь ипподрома

Несколько десятков миллионов лари пойдет на благоустройство 36 га земли в центре города.

photo : press-service of the Tbilisi City Hall Новый центральный городской парк в районе Сабуртало на территории бывшего ипподрома. Проект мэрии столицы Грузии

Согласно представленному проекту, на территории будет обустроено многофункциональное пространство, включающее в себя ботанический, японский и французский сады, а также амфитеатр, фонтан, скейт-парк, приграничную лесную зону, закрытый лесной сектор, образовательный центр, луг, зиплайн, спортивную и фуд-зону.

photo : press-service of the Tbilisi City Hall Новый центральный городской парк в районе Сабуртало на территории бывшего ипподрома. Проект мэрии столицы Грузии

Также будет зона для прогулок с животными, панорамная площадка, пруд, веревочный парк, пешеходный мост, маршруты для горных велосипедов, площадка для стритбола, зоны для пеших прогулок, скалолазания и три парковки вокруг парка.

photo : press-service of the Tbilisi City Hall Новый центральный городской парк в районе Сабуртало на территории бывшего ипподрома. Проект мэрии столицы Грузии

Территория бывшего ипподрома была подарена мэрии Тбилиси Международным благотворительным фондом "Карту".

Парк в Темка

Мэрия занимается развитием не только центральных районов, но и окраин. Новый городской парк появится в районе Темка на площади в 22 гектара, где раньше было только болото.

Всего на 22 гектарах планируется обустроить скейт-парк, беговую дорожку, прогулочную и велосипедную дорожки, а также кафе, медиатеку, бельведер. Здесь будут спортивная и детская площадки, амфитеатр, прогулочная зона для домашних животных.

photo: City Hall of Tbilisi / FB Изображение будущего парка в районе Темка

Кроме того, на территории будут построены два искусственных озера, которые соединит река. Будут установлены системы освещения, полива и видеонаблюдения. На территории планируется высадить до 5 тысяч саженцев деревьев и кустарников, более 800 травянистых растений, а также засеять травой на площади 55,6 тысячи квадратных метров.

Ожидается, что строительство парка будет завершено к концу 2022 года.

Отшлифовка "Мзиури" продолжается

Еще один очень важный проект – это вторая жизнь бывшего здания канатной дороги в детском городке "Мзиури", которое преобразуют в пространство современного искусства. В рамках реконструкции здание сохранит свой внешний вид и будет функционально использоваться. В здании канатной дороги разместится галерея современного искусства.

photo: Tbilisi City Hall / FB Галерея современного искусства появится в бывшем здании канатной дороги в парке Мзиури

Цель проекта – интегрировать современное искусство в общественное пространство, продвигать образовательные и культурные мероприятия, создавать рабочую среду для художников и всех, кто интересуется современным искусством.

Что касается парка в целом, то обновленный "Мзиури" открылся летом 2020 года, спустя пять лет после разрушительного наводнения 2015 года. В парке появились велосипедные дорожки, установлены фонтаны питьевой воды, обустроены зоны отдыха, искусственное озеро, площадки для скейтбординга и игровых видов спорта. Что немаловажно, модернизированная инфраструктура адаптирована для людей с особыми потребностями.

Черепашье озеро

Черепашье озеро является одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Тбилиси. Подняться к озеру, окруженному лесопарком, можно по канатной дороге с проспекта Чавчавадзе в центре города, ну и конечно на частных автомобилях. Возле озера обустроены спортивные площадки, дорожка для прогулок, работают несколько кафе и ресторанов.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Черепашье озеро - туристы катаются на лодках

Новая концепция развития Черепашьего озера будет основываться на архивных материалах и разработанном в конце прошлого века проекте комплексного развития парка Ваке и Черепашьего озера. В свое время этот проект был основан на многолетних исследованиях и привлекал ведущих специалистов в этой области. Следовательно, максимальная близость к нему и, к сожалению, исправление неуместных изменений и ошибок, допущенных за годы, важны для восстановления этой важнейшей рекреационной зоны города, отмечают в мэрии.

Парк Ваке

В 2019 году в рамках проекта реконструкции парка Ваке был проведен опрос, на основании рекомендаций которого и был разработан проект и теперь ведется масштабная реставрация.

© Sputnik / Viktor Kaminsky Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Девушки идут по дорожке

Парк Ваке – исторический памятник. Соответственно, все детали, характеризующие местность, будут сохранены и отреставрированы. Кроме того, будет восстановлена и обновлена дендрологическая характеристика парка, а главное, территория будет адаптирована как для людей с ограниченными возможностями, так и для велосипедистов.

© Sputnik / Viktor Kaminsky Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Женщина едет на велосипеде - за ней бежит собака

Теннисные корты и баскетбольная площадка в парке останутся нетронутыми. Также будет полностью реконструировано здание кинотеатра под открытым небом в парке. В рамках работ будут заменены подземные коммуникации, дренаж, ирригация, система электроснабжения и парковая инфраструктура.

© Sputnik / Viktor Kaminsky Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Люди гуляют по дорожкам в хорошую погоду

Будет обустроено новое пространство для прогулок животных, зона для пикника, детские аттракционы, тренажеры и зоны для настольных игр. На тротуарах установят обновленное покрытие из большой фракции красного шлака.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Парк Ваке в День Победы над фашизмом 9 Мая

Дизайнерские стулья и опоры освещения на исторические мотивы разместят в центральной части парка. Территория парка будет организованно перераспределена между активными и пассивными зонами. Реконструкцию парка планируется завершить к концу 2021 года.

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