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Опустевшая улица Дадиани в центре Тбилиси, где расположено много кафе и ресторанов. Они закрыты из-за вспышки коронавируса. В Грузии введен режим ЧП

Конкурс на размещение наружной рекламы объявят в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (847)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210513/251718877/Konkurs-na-razmeschenie-naruzhnoy-reklamy-obyavyat-v-Tbilisi.html

Аукцион, который в ближайшее время объявит мэрия столицы, выявит новую компанию вместо той, которая занималась наружной рекламой 12 лет

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Аукцион на размещение наружной рекламы на муниципальной собственности в Тбилиси будет объявлен в ближайшее время, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в четверг.

Оползневая зона в микрорайоне Вашлиджвари в Сабуртало
photo: Tbilisi City Hall / FB
Мэрия Тбилиси продолжит работы по укреплению оползневой зоны в Вашлиджвари

В текущем году истекает 12-летний срок у компании, которая размещает наружную рекламу в столице. Это право компания получила после победы в аукционе в 2009 году.

"В этом году истекает контракт, и мы начинаем работу над объявлением нового аукциона. Наша команда готовит новые условия", – сказал Каладзе.

По его словам, новые условия должны быть выгодны прежде всего для города.

Участие в аукцион возможно при внесении единовременной платы муниципалитету, отметил мэр.

Каладзе обратился к заинтересованным бизнес-субъектам с просьбой подключиться к процессу и поделиться своим мнением с мэрией.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (847)
Теги:
реклама, Тбилиси, Грузия

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