Конкурс на размещение наружной рекламы объявят в Тбилиси

Аукцион, который в ближайшее время объявит мэрия столицы, выявит новую компанию вместо той, которая занималась наружной рекламой 12 лет

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Аукцион на размещение наружной рекламы на муниципальной собственности в Тбилиси будет объявлен в ближайшее время, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в четверг.

В текущем году истекает 12-летний срок у компании, которая размещает наружную рекламу в столице. Это право компания получила после победы в аукционе в 2009 году.

"В этом году истекает контракт, и мы начинаем работу над объявлением нового аукциона. Наша команда готовит новые условия", – сказал Каладзе.

По его словам, новые условия должны быть выгодны прежде всего для города.

Участие в аукцион возможно при внесении единовременной платы муниципалитету, отметил мэр.

Каладзе обратился к заинтересованным бизнес-субъектам с просьбой подключиться к процессу и поделиться своим мнением с мэрией.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.