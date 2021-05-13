Все, что сделано за четыре года – мэр Тбилиси отчитается перед горожанами

Презентация всех реализованных в столице за четыре года проектов по семи основным направлениям будет проводиться поэтапно, начиная с 18 мая

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Проекты по семи основным направлениям, реализованные за четыре года в Тбилиси, будут поэтапно представлены жителям столицы, начиная с 18 мая.

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Как заявил на заседании городского правительства в четверг мэр Тбилиси Каха Каладзе, его команда управляет городом уже четыре года, и в октябре жителей столицы ждут новые выборы. Поэтому пришло время рассказать о проделанной работе.

"Когда мы участвовали в выборах в органы местного самоуправления в 2017 году, мы представили общественности наше видение будущего столицы, семь ключевых направлений нашей политики. Это были те направления, которые больше всего беспокоили население Тбилиси. Это политика городского развития, транспорт, экология, социальная политика, политика в сфере образования, культуры, спорта и молодежи, также экономическая политика и политика управления", – сказал Каладзе.

Он отметил, что за четыре года удалось реализовать много важных проектов и начать не менее важные реформы.

"Мы реализовали много важных проектов по этим семи направлениям, мы начали важные реформы, некоторые из которых все еще реализуются", – сказал мэр Тбилиси.

По его словам, население столицы получит подробную информацию о том, какие проекты реализованы в этих семи направлениях. Презентации каждого направления, начиная с 18 мая, будет отведена одна неделя.

"Хочу представить начиная с 18 мая населению столицы отчет о том, что сделано и какие проекты реализованы по этим семи направлениям... Это будет своеобразный отчет жителям Тбилиси", – сказал мэр.

Каладзе также поблагодарил тбилисцев за поддержку, которая, по его словам, была большим стимулом для правительства.

Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси в 2017 году. Тогда он набрал 51,09% голосов. За него проголосовали более 204 тысяч жителей столицы.

Пока точно неизвестно, будет ли Каладзе баллотироваться на второй срок.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся осенью нынешнего года.

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