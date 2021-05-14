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Очистка улиц в столице Грузии

Тбилиси начал умываться: мэрия помыла проспект Пекина

photo: Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (848)
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Sputnik Грузия
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"Тбилсервис групп" будет мыть улицы и проспекты столицы каждое утро вплоть до октября во всех десяти районах

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Компания "Тбилсервис групп" приступила к плановым работам по мытью столичных улиц – этой ночью специальная техника помыла одну из центральных магистралей города – проспект Пекина, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

Как заявляют в компании "Тбилсервис групп", мытье улиц будут осуществляться ежедневно до конца октября. В рамках данных работ будут помыты центральные дороги и проспекты во всех десяти районах столицы.

Работы будут вестись ранним утром с 5 до 8 часов.

За ходом первой помывки на проспекте Пекина наблюдали заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилия и глава "Тбилсервис групп" Ромео Микаутадзе.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (848)
Теги:
Мэрия Тбилиси, Грузия

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