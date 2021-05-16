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Атовтобусные полосы на проспекте Руставели

Полосы для автобусов появились на проспекте Руставели в Тбилиси

photo: press-service Tbilisi City Hall
Тбилиси
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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (54)
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С начала года в столице создана 20-километровая автобусная полоса, а к 2022 году планируется увеличить этот показатель до 60 километров

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Специальная автобусная полоса, так называемый "баслайн", для комфортного и быстрого движения общественного транспорта появилась на проспекте Руставели, сообщает мэрия Тбилиси.

По данным мэрии, протяженность полосы составляет три километра.

"В этом году в столице создана 20-километровая автобусная полоса. В этом же году планируется увеличить этот показатель до 60 километров, что составляет около половины всего транспортного коридора", - говорится в сообщении.

Новые автобусы для шести городов Грузии
photo: press-service of the Municipal Development Fund of Georgia (MDF)
На улицах шести городов Грузии появятся новые автобусы

Полосы для беспрепятственного движения автобусов уже выделены на улицах Анджапаридзе, Меликишвили, Костава, Пушкина, Бараташвили, Алексидзе, Векуа, Хизанишвили, Иона Вакели, Чолокашвили, Каландадзе, Канделаки, Шартава и Вахтанга Горгасали, а также на проспектах Чавчавадзе, Пекина, Агмашенебели, Робакидзе (частично) и Бараташвили.

В будущем автобусные полосы будут расположены еще на нескольких улицах, среди которых Политковской, Кавтарадзе, Тамарашвили, Котэ Апхази, Чачава, Дадиани, Цинамдзгвришвили, Гагарина, Белиашвили, Джавахесткая, Богдана Хмельницкого, на проспектах Царицы Кетеван, Важа-Пшавела, Московском, Царицы Тамар, Церетели, Геловани, Робакидзе (полностью), Царя Парнаваза и Гурамишвили, а также на Кахетинском шоссе.

По сообщению мэрии Тбилиси, проект находится в стадии разработки и в него могут быть внесены некоторые изменения.

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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (54)
Теги:
Новые автобусы, Транспорт, Тбилиси, Грузия

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