Полосы для автобусов появились на проспекте Руставели в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Специальная автобусная полоса, так называемый "баслайн", для комфортного и быстрого движения общественного транспорта появилась на проспекте Руставели, сообщает мэрия Тбилиси.

По данным мэрии, протяженность полосы составляет три километра.

"В этом году в столице создана 20-километровая автобусная полоса. В этом же году планируется увеличить этот показатель до 60 километров, что составляет около половины всего транспортного коридора", - говорится в сообщении.