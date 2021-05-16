Полосы для автобусов появились на проспекте Руставели в Тбилиси

С начала года в столице создана 20-километровая автобусная полоса, а к 2022 году планируется увеличить этот показатель до 60 километров

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Специальная автобусная полоса, так называемый "баслайн", для комфортного и быстрого движения общественного транспорта появилась на проспекте Руставели, сообщает мэрия Тбилиси.

По данным мэрии, протяженность полосы составляет три километра.

"В этом году в столице создана 20-километровая автобусная полоса. В этом же году планируется увеличить этот показатель до 60 километров, что составляет около половины всего транспортного коридора", - говорится в сообщении.

Полосы для беспрепятственного движения автобусов уже выделены на улицах Анджапаридзе, Меликишвили, Костава, Пушкина, Бараташвили, Алексидзе, Векуа, Хизанишвили, Иона Вакели, Чолокашвили, Каландадзе, Канделаки, Шартава и Вахтанга Горгасали, а также на проспектах Чавчавадзе, Пекина, Агмашенебели, Робакидзе (частично) и Бараташвили.

В будущем автобусные полосы будут расположены еще на нескольких улицах, среди которых Политковской, Кавтарадзе, Тамарашвили, Котэ Апхази, Чачава, Дадиани, Цинамдзгвришвили, Гагарина, Белиашвили, Джавахесткая, Богдана Хмельницкого, на проспектах Царицы Кетеван, Важа-Пшавела, Московском, Царицы Тамар, Церетели, Геловани, Робакидзе (полностью), Царя Парнаваза и Гурамишвили, а также на Кахетинском шоссе.

По сообщению мэрии Тбилиси, проект находится в стадии разработки и в него могут быть внесены некоторые изменения.

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