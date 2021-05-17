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Городской общественный транспорт - пассажирские автобусы MAN

Общественный транспорт в Тбилиси будет работать до 23 часов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (260)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210517/251747422/Obschestvennyy-transport-v-Tbilisi-budet-rabotat-do-23-chasov.html

Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии смягчил сегодня ряд ограничений, в том числе действие "комендантского часа", в связи с этим изменен и график работы общественного транспорта

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси с сегодняшнего дня будет обслуживать пассажиров до 23:00, рассказали Sputnik в пресс-службе мэрии города.

Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и машины на бензоколонке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Комендантский час" в Грузии сокращается

Решением Межведомственного координационного совета время так называемого "комендантского часа" в Грузии было сокращено на два часа. Теперь ограничение на передвижение в ночное время действует с 23:00 до 05:00.

"С сегодняшнего дня автобусы, метро и маршрутки в столице будут обслуживать пассажиров до 23 часов", – сказали в мэрии Тбилиси.

Что касается канатных дорог, то они будут работать с 10:00 до 22:00 часов. Только канатка, соединяющая Багеби с Высотным корпусом ТГУ, будет работать с 08:00 до 20:00 часов.

По прежнему пассажиры должны будут соблюдать масочный режим. Нахождение в общественном транспорте без маски запрещено и карается штрафом.

Мэрия города также продолжит ежедневную дезинфекцию муниципального транспорта для предотвращения распространения коронавируса.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (260)
Теги:
Транспорт, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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