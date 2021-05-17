Общественный транспорт в Тбилиси будет работать до 23 часов

Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии смягчил сегодня ряд ограничений, в том числе действие "комендантского часа", в связи с этим изменен и график работы общественного транспорта

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси с сегодняшнего дня будет обслуживать пассажиров до 23:00, рассказали Sputnik в пресс-службе мэрии города.

Решением Межведомственного координационного совета время так называемого "комендантского часа" в Грузии было сокращено на два часа. Теперь ограничение на передвижение в ночное время действует с 23:00 до 05:00.

"С сегодняшнего дня автобусы, метро и маршрутки в столице будут обслуживать пассажиров до 23 часов", – сказали в мэрии Тбилиси.

Что касается канатных дорог, то они будут работать с 10:00 до 22:00 часов. Только канатка, соединяющая Багеби с Высотным корпусом ТГУ, будет работать с 08:00 до 20:00 часов.

По прежнему пассажиры должны будут соблюдать масочный режим. Нахождение в общественном транспорте без маски запрещено и карается штрафом.

Мэрия города также продолжит ежедневную дезинфекцию муниципального транспорта для предотвращения распространения коронавируса.

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