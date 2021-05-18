На территории Тбилисского моря высажен целый молодой лес

В рамках проекта восстановления городских лесов высажено более десяти тысяч саженцев разных деревьев – клена, ясеня, кедра, миндаля и других видов

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Городская экологическая служба мэрии Тбилиси высадила 10 765 саженцев на территории Тбилисского моря вокруг монумента Зураба Церетели "Летопись Грузии", сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

Акция озеленения проходила в рамках проекта восстановления городских лесов.

По словам заместителя мэра города Андриа Басилая, уже восстановлено около семи гектаров леса.

"В рамках проекта уже восстановлено около 6,6 гектара леса. В этом районе посажено более 10 тысяч различных видов деревьев, а также создана ирригационная система для полива саженцев", – сказал Басилая.

На территории Тбилисского моря уже высажены 2 153 саженца клена полевого, 2 153 корня кавказской акации, 2 153 – ясеня обыкновенного, 2 153 – гималайского кедра, 1 077 корней миндаля и 1 076 саженцев скумпии.

Параллельно с устройством системы полива и орошения ведутся работы по внесению удобрений.

Для защиты молодого леса территория будет огорожена.

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