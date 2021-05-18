В Тбилиси на месте частных гаражей разбиты общественные скверы

За счет сноса частных гаражей в столице обустроено 34 новых сквера, высвобождены площади для пяти новых парков

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. На месте 466 частных гаражей в Тбилиси разбиты 34 сквера, об этом заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе в ходе специальной презентации реализованных в городе проектов.

По словам Хмаладзе, данный проект является ярким примером того, что "одним решением можно создать урбанистическое благо" для всего города.

"В результате активной коммуникации с населением и активной работы районных администраций на месте гаражей появились скверы", – заявил Хмаладзе.

По словам вице-мэра, проект позволил еще четырем миллионам квадратных метров в Тбилиси присвоить статус рекреационных зон и высвободить место для пяти новых парков.

Для городского правительства создание и восстановление рекреационных зон одно из приоритетных направлений. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы во многих столичных парках и скверах. А недавно мэрия Тбилиси приступила к осуществлению двух масштабных проектов – обновлению парка Ваке и закладке нового Центрального парка на территории бывшего ипподрома.

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