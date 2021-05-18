Мэрия Тбилиси намерена продолжить восстанавливать исторические улицы и площади города

Культурные памятники Каладзе назвал сокровищами, которые достались горожанам в наследство, и рассказал о самых успешных проектах восстановления

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшие годы продолжит работу над восстановлением исторических улиц и площадей, об этом заявил столичный градоначальник Каха Каладзе на презентации проекта "Политика урбанистического развития Тбилиси".

"Исторические ареалы – это сокровище, которое нам досталось в наследство. Каждый памятник нашего культурного наследия нуждается в заботе", – подчеркнул Каладзе.

По словам мэра, лучшими примерами реализации подобных проектов являются восстановительные работы площадей Орбелиани и Гудиашвили, а также прилегающих улиц.

"Однако этим мы не ограничимся. Это капля в море. В этом направлении существует много проблем и много предстоит сделать, поэтому, конечно же, в ближайшие годы мы обязательно продолжим работы по восстановлению исторических территорий. И требования людей, семей о восстановлении их домов в исторических зонах будут удовлетворены", – сказал Каладзе.

Площадь Орбелиани в историческом центре Тбилиси была отремонтирована в рамках проекта "Новый Тифлис", который предусматривает появление общественно-рекреационных зон и туристических маршрутов. Его мэрия города и Фонд развития Тбилиси запустили в 2016 году.

В рамках этого же проекта на проспекте Давида Агмашенебели первозданный вид вернули 47 историческим зданиям, из них 38 – памятники культурного наследия. Часть проспекта Агмашенебели стала пешеходной.

На данный момент в Тбилиси ведутся ремонтные работы на площади Гудиашвили и прилегающих улицах.

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