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Строительство новых жилых домов в районе Вашлиджвари

Проблема "недостроек" в Тбилиси: мэрия продлила срок подачи заявок

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (851)
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Мэрия Тбилиси продолжает постепенно избавляться от "строительных скелетов", которые уродуют внешний вид города

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Срок подачи заявок в мэрию Тбилиси на недостроенные объекты продлен до 1 сентября, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.

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Как отметил Каладзе, для незавершенных построек создана система преференциальных решений и разработаны специальные регуляции.

"Было принято много хороших решений, решено много проблем. Как вы знаете, последним сроком подачи заявок было 30 мая текущего года. Мы приняли решение продлить этот срок и до 1 сентября дать возможность заинтересованным лицам подать заявки. Столичная мэрия окажет им максимальную поддержку, поскольку подобные недостройки – большая проблема как для горожан, так и для города. Визуально никому неприятно видеть недостроенные здания", – отметил мэр.

Обновленное здание после ремонтно-восстановительных работ. Из серии Площадь Орбелиани после реконструкции
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Мэрия Тбилиси продолжит восстановление исторических улиц и площадей города

Ранее Каладзе заявил, что около 180 объектов в Тбилиси находятся в незавершенном состоянии, что является головной болью для сотен семей, а также портят внешний вид города.

В июне 2019 году по решению столичной мэрии была создана комиссия по рассмотрению вопросов незавершенного строительства на территории Тбилиси, которая рассматривает все проблемные стройки в столице.

Заявление в комиссию может подать заинтересованное лицо, которое является первоначальным владельцем или заказчиком. А также любое заинтересованное лицо, законный интерес которого подтверждается как индивидуально, так и в виде общего, совместного права или интереса.

Мэрия Тбилиси поэтапно решает проблему долгостроев, договариваясь с другими строительными компаниями. Первым реализованным мэрией проектом является возобновление строительства незавершенных объектов компании "Свети" на улицах Нуцубидзе, Мирцхулава и Чкондидели. Выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками строительной компанией "Свети", а таких около 2,5 тысячи семей, взяла на себя строительная компания M2.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (851)
Теги:
строительство, Мэрия Тбилиси, Грузия

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