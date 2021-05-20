Центр Тбилиси перекрывается на шесть дней

Транспортное движение в центре столицы ограничивается в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Грузии

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Транспортное движение в центре Тбилиси будет ограничено в связи с предстоящим празднованием Дня независимости Грузии 26 мая, сообщает мэрия столицы.

В частности, площадь Свободы будет закрыта с субботы, 22 мая, до 27 мая включительно.

Движение транспорта будет допустимо до пандуса у моста Бараташвили и до улицы Гудиашвили со стороны проспекта Руставели. Автомобильное движение будет полностью ограничено по улицам Коте Апхази и Дадиани в направлении площади Свободы.

Что касается 26 мая из-за мероприятий по случаю Дня независимости с 07:00 часов движение на проспекте Руставели будет допустимо до улицы Чантурия. Движение будет ограничено от улиц Леси Украинки, Джорджадзе, Чичинадзе, 9 апреля, Пурцеладзе и Гудиашвили в направлении проспекта Руставели.

Из-за ограничений также меняется маршрут движения общественного транспорта.

День независимости отмечается ежегодно, 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.

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