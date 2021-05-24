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Вид на город Тбилиси. Жилые дома в районе Ваке - Сабуртало

Масштабный девелоперский проект в Тбилиси обеспечит работой тысячи граждан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (853)
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В Тбилиси состоялась презентация многофункционального жилого комплекса, ориентированного на чистую экологию и здоровый образ жизни

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Для выхода из экономического кризиса в условиях пандемии коронавируса, особенно важна реализация крупных строительных проектов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на презентации нового проекта жилого комплекса Krtsanisi Resort Residence.

Новый масштабный жилой комплекс расположен в экологически чистой зоне в одном районов Тбилиси - Крцаниси. Комплекс состоит из пяти фаз застройки. Здания первых трех фаз уже сданы в эксплуатацию. Инвестиции в проект составляют 200 миллионов долларов. В его реализацию будут подключены до 100 компаний – субподрядчиков, а также трудоустроены тысячи граждан.

Строительство новых жилых домов в районе Вашлиджвари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Это самый крупный девелоперский проект в Грузии на сегодняшний день… Проект позитивно отразится на инвестиционной среде. Увеличит заинтересованность зарубежных инвесторов, что в итоге позитивно скажется на нашей экономике. Такие проекты особенно важны сегодня, в условиях пандемии, когда страна ищет пути выхода из кризиса", - сказал Гарибашвили.

Премьер напомнил о поддержке правительства местного бизнеса, которому пандемия нанесла ощутимый ущерб. Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия COVID-19, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%. На данный момент, несмотря на послабление ограничений, в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация.

Государственный музей шелка Грузии
photo : The State Silk Museum of Georgia / FB
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Krtsanisi Resort Residence - многофункциональный комплекс, который помимо жилой зоны включает в себя образовательную, спортивную, рекреационную и развлекательную инфраструктуру. Передвижение по территории будет возможно только на электромобилях для гольфа и велосипедах.

"Как мы узнали от инвестора, особый упор будет сделан на экологию и здоровый образ жизни. Krtsanisi Resort Residence станет примерным проектом, который установит новый стандарт в нашей столице. В проект также входят образовательная, спортивная и развлекательная инфраструктура. Скоро у жителей комплекса появятся все возможности для полноценной и здоровой жизни, учебы, отдыха и развлечений", - отметил премьер.

В презентации проекта принимали участие председатель парламента Грузии Каха Кучава, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие официальные лица.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (853)
Теги:
Мэрия Тбилиси, Грузия

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