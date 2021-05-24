Работа двух станций тбилисского метро восстановилась к вечеру

Движение поездов на Сабурталинской линии в течение дня осуществляется от станции "Вокзальная площадь" до "Делиси"

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Станции "Важа-Пшавела" и "Государственный университет", расположенные на второй линии Тбилисского метрополитена, возобновили работу в обычном режиме, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.

С утра указанные станции не смогли обслуживать пассажиров. Причиной остановки станций стали технические проблемы, из-за которых прием пассажиров был временно прекращен.

Движение поездов на Сабурталинской линии в течение дня осуществлялось от станции "Вокзальная площадь" до "Делиси" и обратно. Первая линия тбилисского метро работала в обычном режиме.

"На данном этапе обе линии Тбилисского метрополитена продолжают обслуживание пассажиров беспрепятственно", - отмечено в заявлении мэрии.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро — 57 километров.

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