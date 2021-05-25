Первый этап озеленения склонов Мтацминда обойдется в 4,5 млн долларов

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. На первый этап проекта восстановления лесного ландшафта склонов горы Мтацминда в центре Тбилиси фонд "Карту" выделил 15 миллионов лари (более 4,5 миллиона долларов), заявил председатель наблюдательного совета фонда Николоз Чхетиани.

Мэрия Тбилиси начала проект озеленения в сотрудничестве с благотворительным фондом "Карту" в 2020 году. В его рамках планируется озеленение около 700 гектаров склонов Мтацминда.

"Фонд "Карту" осознает насколько важным является этот вопрос для Тбилиси и для страны в целом. Мы выделили 15 миллионов лари, однако это только первый этап. Проект многолетний и его бюджет будет пополняться со временем", – заявил Чхетиани.

Поскольку речь идет о природе, результат невозможно увидеть сразу, но с каждым годом жители столицы увидят разницу, отметил он.

"Уже ведется посадка деревьев, также добавляется инфраструктура, делаются тропинки, смотровые площадки, места для пикников, и все это приближено к природе", – пояснил Чхетиани.

В рамках проекта был проведен ряд исследований, изучена почва. По информации Чхетиани, уже начаты фактические работы – вырубка и вывоз с территории засохших сосен.

"Это уникальный проект. Как вам известно, в Тбилиси и в окрестностях города массово сохнут сосны и другие растения, что вызвано размножением паразитов. Этот проект подразумевает оздоровление 700 гектаров – это склон Мтацминда, Вера и Ваке – гигантская территория в центре Тбилиси", – отметил Чхетиани.

Обновление зеленых насаждений в столице ведется больше двух лет. Как показали проведенные исследования, 90% сосен в Тбилиси заражены и засыхают. Часть из них уже вырублена, и на их месте высажены молодые деревья. Аналогичная ситуация и на склонах горы Мтацминда, где, помимо болезни, зеленый покров повредил еще и пожар.

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