Несколько тысяч абонентов в Тбилиси останутся без воды на сутки

Водоснабжение временно будет отключено в основном жителям Исанского, Надзаладевского и Чугуретского районов столицы

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключает нескольким тысячам своих абонентов в Тбилиси воду на сутки с 11:00 28 мая до 10:00 29 мая.

Компания Georgian Water and Power заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, на Facebook и на сайте http://www.gwp.ge.

Как сообщают в компании, GWP проводит необходимые технические работы в тоннеле Грмагеле-Самгори для стабилизации водоснабжения. В результате значительно улучшится водоснабжение районов Исани, Надзаладеви и Чугурети у более 4 тысяч абонентов.

Отключение коснется жителей Исанского района – Вазисубани и его микрорайонов, улиц Мшвелидзе, Сулаквелидзе, Давитиани, Кикети, Ниаби, Самрекло, Месхишвили, Авлабари, Меоре Шорапани, Гуджарети, Мелаани, улиц, прилегающих к проспекту Кетеван Дедопали (начиная с №78).

В районе Надзаладеви водоснабжение будет отключено на улицах Худадова, Бенделиани, Тамарашвили, Стуруа, Аскурава, Месхи, Уридия, Гегути, Тодрия, Жгенти, Гомарети, Лоткинской горе, Закарая, Бежанишвили, Даиси, Грмагеле и Илуридзе.

В районе Чугурети – на улицах Маруашвили, Самурзакано, Норио, Чечелашвили, Давиташвили, Багратиони, Гумати, Аспиндза, Меунаргия, Саркинети, Джорджадзе и близлежащие улицы.

С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте компании GWP.

Компания Georgian Water and Power приносит извинения абонентам за причиненные за неудобства.

На время работ сотрудники компании будут подавать воду населению цистернами до полного восстановления водоснабжения.

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