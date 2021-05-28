Прощай, "Богдан" – в Тбилиси остается все меньше желтых автобусов

В столице продолжается обновление автобусного парка – на смену старым автобусам на маршруты выходят новые современные комфортабельные машины

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. На улицах Тбилиси с 29 мая вместо старых автобусов появятся новые 12-метровые машины, сообщает пресс-центр мэрии.

В частности, на новые 12-метровые модели BMC и ISUZU будут заменены автобусы на маршрутах №№12, 22, 58, 30, 91 и 92.

Как говорится в сообщении, четыре единицы ISUZU на маршруте №12 и три единицы на маршруте №22 будут заменены на 12-метровые автобусы марки BMC.

Автобусами BMC будет заменены также четыре автобуса "Богдан" на маршрутах №58 и №92.

Автобусы марки ISUZU, замененные на маршрутах №12 и №22, сменят старые машины на маршрутах №91 и №30.

Всего в столице будут заменены на новые модели 16 желтых автобусов "Богдан".

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