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Канатная дорога к черепашьему озеру

Восстановление канатки от Руставели до Мтацминда в Тбилиси начнется в ближайшее время

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (861)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210601/251900501/Vosstanovlenie-kanatki-ot-Rustaveli-do-Mtatsminda-v-Tbilisi-nachnetsya-v-blizhayshee-vremya.html

Когда-то канатная дорога с Руставели на Мтацминда была самой популярной и самой красивой в архитектурном плане в Тбилиси. На ее восстановление мэрия готова потратить более семи миллионов лари

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Восстановление канатной дороги, связывающей проспект Руставели с парком Мтацминда в Тбилиси начнется в ближайшем будущем, заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе.

Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек.

Тбилисские канатные дороги
© Sputnik / Goga Vardzieli
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"Восстановление канатной дороги, связывающей Мтацминда с Руставели, важно. Осуществление этого проекта уже начато, завершены тендерные процедуры. Все проблемные вопросы, которые в течение многих лет препятствовали этому решению, уже закрыты. Строительные работы начнутся очень скоро и завершатся в течение 22 месяцев", – заявил Хмаладзе.

Уже известно, что мэрия готова потратить на строительство канатной дороги 7,4 миллиона лари ($2,25 млн). По условиям тендера, компания-победитель должна выстроить всю инфраструктуру дороги заново. На маршруте канатки предполагается установить пять вышек, две из которых на склоне горы.

В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета. 

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (861)
Теги:
Канатная дорога, Тбилиси, Грузия

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