Мэрия обещает - время ожидания транспорта в Тбилиси сократится до четырех минут

В рамках транспортной реформы мэрии, в столице уже курсируют 680 единиц новых автобусов и 300 маршрутных такси, а до конца года планируется завезти еще 380 единиц автобусов

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Время ожидания общественного транспорта в Тбилиси после полного внедрения новой транспортной сети сократится в среднем до 4 минут, заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе на презентации проектов, реализованных в сфере транспортной политики.

В последние годы в Тбилиси активно проводится транспортная реформа, цель которой – разгрузить столицу от пробок, сделав передвижение на общественном транспорте более комфортным, безопасным и быстрым для горожан. Мэрия поэтапно обновляет автобусный парк, а также уже разработала и постепенно внедряет новую транспортную сеть, которая состоит из трех уровней.

"Она состоит из коридора быстрого передвижения и двух соединяющих маршрутов городского и районного значения. По скоростному коридору курсируют 12-метровые автобусы, в будущем будут ездить 18-метровые, а по городским и районным маршрутам - 6-, 8- и 10-метровые автобусы. После полноценного внедрения этой сети время ожидания сократится до минимума. В среднем это будет четыре минуты, а вместимость и проходимость автобусов увеличится в 2,5 раза", - сказал Хмаладзе.

В день тбилисские автобусы преодолевают в общей сложности 109,5 тысячи километров, останавливаясь более чем на 1,8 тысячи остановках. Зачастую горожанам приходится дожидаться своего автобуса по 30-40 минут.

"По-прежнему существует серьезная проблема с временем ожидания. Это связано с тем, что общественный транспорт в городе еще не имеет должной инфраструктуры… Бывают случаи, когда людям приходится ждать полчаса - 40 минут, хотя мы увеличили и увеличиваем количество автобусов, обновили общественный транспорт. Но одно это не может быть решением. Нам необходимо улучшить соответствующую сопутствующую инфраструктуру, что мы обязательно сделаем", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В 2021 году в столице создана 20-километровая автобусная полоса, так называемый "баслайн", для комфортного и быстрого движения общественного транспорта. В этом году планируется увеличить ее протяженность до 60 километров, а это около половины всего транспортного коридора.

Проблем с общественным транспортом не будет

Мэр пообещал тбилисцам, что с общественным транспортом у них проблем не будет и их будут обслуживать чистые, быстрые автобусы и микроавтобусы.

На сегодняшний день в Тбилиси курсируют 680 единиц новых автобусов и 300 маршрутных такси. До конца года планируется завезти еще 380 единиц автобусов: 180 единиц 8-метровых и 200 единиц 18-метровых, а также 700 единиц микроавтобусов.

"Факт, что без надлежащей транспортной сети невозможно привести в порядок город, а забота об окружающей среде с устаревшим автопарком не даст желаемых результатов. Вот почему наш подход был комплексным, чтобы создать экологически чистую, современную инфраструктуру, добавить новые услуги и существенно улучшить нашу транспортную политику", - сказал Каладзе.

Мэр подчеркнул, что реализация транспортной политики жизненно важна для города. Сегодня Тбилиси обслуживают 1500-1700 микроавтобусов, в то время как, согласно новой транспортной политике, городу хватит и тысячи микроавтобусов за счет увеличения автопарка столичных автобусов.

В рамках транспортной реформы, с 1 апреля проезд в синих маршрутках в столице подешевел и стоит не 80, а 50 тетри и в них действуют те же льготы, что и в автобусах и метро. В течение дня маршрутками в столице пользуются более 600 тысяч человек.

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