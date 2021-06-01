В Тбилиси дополнительно установят 100 зарядников для электромобилей

Владельцы электромобилей в Тбилиси смогут подать заявку, чтобы установить зарядники в удобном для них месте, например рядом с домом

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Дополнительно 100 электрических зарядных устройств для электромобилей установят в Тбилиси в течение следующего года, заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе.

Вот уже несколько лет власти Грузии активно продвигают идею перехода на электромобили, что поможет защитить окружающую среду и улучшить экологию.

"В целях продвижения электромобилей мэрия запустила новый проект. Это установка зарядных устройств по требованию. Мэрия уже установила электрические зарядные устройства в 38 местах. Сегодня проводится тендерная процедура, и в течение следующего года будет установлено еще 100 зарядников", - заявил Хмаладзе на презентации отчета реформы в сфере транспортной политики.

То есть, владельцы электромобилей в Тбилиси смогут подать заявку, чтобы установить зарядники в удобном для них месте, например рядом с домом.

В целях правительства в течение последующих лет заменить 90% автопарка в стране электромобилями. Весной 2019 года власти объявили о строительстве завода по производству электромобилей. Соответствующий меморандум грузинский холдинг IGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. В планах производить около 5 тысяч машин за первые полтора года с открытия завода. Однако реализация проекта задерживается из-за пандемии коронавируса.

С января 2017 года в Грузии увеличили акциз на импорт автомобилей, которые ездят на бензине и дизеле. В случае гибридных машин любого года выпуска акциз напротив сократился — на 60%. А электромобили в Грузии акцизом вообще не облагаются.

Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от аккумуляторов или топливных элементов и прочих, а не двигателем внутреннего сгорания. Электромобили отличаются низкой стоимостью эксплуатации. Аккумуляторные батареи служат около трёх лет, или 85000 - 100000 км пробега.

У электромобилей пока есть один большой недостаток - необходимость зарядки аккумулятора, которая длится долго и требует специального стационарного оборудования.

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