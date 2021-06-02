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Кафе и рестораны под открытым небом - эпидемия коронавируса посетители и официанты в масках

Мэрия Тбилиси продлевает льготы владельцам открытых кафе

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (863)
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Около 200 открытых кафе в столице не будут платить арендную плату муниципалитету до конца текущего года

ТБИЛИСИ, 2 июн - Sputnik. Владельцы открытых кафе в Тбилиси будут освобождены от уплаты аренды мэрии до января 2022 года.

Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства, срок их действия, который истек с 1 февраля, продлен до конца текущего года.

Городской транспорт. Пассажиры в масках на автобусной остановке
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Пандемия создала серьезные проблемы в экономике, особенно пострадал малый и средний бизнес. Мы приняли очень много хороших решений, чтобы помочь предпринимателям в рамках наших возможностей. Так открытые кафе, арендовавшие муниципальные пространства, освобождены от арендной платы муниципалитету", – заявил Каладзе.

Поскольку в силе остаются определенные ограничения и в стране по-прежнему тяжелое экономическое положение, мало туристов, столичные власти приняли решение продлить срок действия льгот для открытых кафе до конца года, пояснил градоначальник.

"Таких около 200 и они до 1 января 2022 года будут освобождены арендной платы мэрии", – отметил Каладзе.

Что касается отдельных субъектов, которые уже заплатили аренду, по словам мэра, сумма будет считаться выплаченной заранее, и с 1 февраля текущего года до конца года им не придется платить за аренду.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (863)
Теги:
Мэрия Тбилиси, Грузия

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