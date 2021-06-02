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Детский развлекательный центр - аттракционы

Детские развлекательные центры получат материальную помощь мэрии Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (864)
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Sputnik Грузия
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На материальную помощь детским развлекательным центрам мэрия Тбилиси выделяет из городского бюджета 350 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Детские развлекательные центры в Тбилиси, пострадавшие от пандемии, получат по пять тысяч лари (1 530 долларов) из бюджета столицы, об этом заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Как отметил Каладзе, помощь получат до 70 объектов. Всего из бюджета будет выделено 350 тысяч лари (106 тысяч долларов).

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photo: Tbilisi City Hall / FB
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Прием заявок будет производиться до 10 июня.

"В этой сложной ситуации для них очень важна такая поддержка. Сектор наиболее пострадал от пандемии. Детские центры закрылись первыми, как только началась эпидемия, и возобновили работу только через год. Мы хотим оказать им финансовую помощь – по пять тысяч лари. Субсидия будет предоставлена всем субъектам, зарегистрированным до 28 ноября 2020 года, и не ликвидированным до настоящего времени", – сказал Каладзе.

Подробная информация о программе будет обнародована на сайте мэрии.

Детские развлекательные центры Грузии впервые приостановили свою работу в марте 2020 года, когда в стране началась пандемия коронавируса. Летом они возобновили работу, а в ноябре опять закрылись из-за ухудшения эпидситуации. Открылись центры лишь спустя полгода – 1 апреля 2021 года с соблюдением регуляций. 

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (864)
Теги:
Пандемия, Тбилиси, Грузия

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