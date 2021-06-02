Тбилиси станет максимально доступным городом для лиц с ОВЗ

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Городской совет (сакребуло) Тбилиси утвердил план мэрии столицы по обеспечению равных возможностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как заявил сегодня на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, цель городских властей - сделать Тбилиси инклюзивным городом, в котором "все граждане имеют равные возможности для развития и достижения прогресса".

План рассчитан на четыре года.

"Люди с ограниченными возможностями - полноправные и полноценные граждане нашей страны, и создание необходимых условий для их достойной жизни является нашим приоритетом. Как видите, все проекты мэрии предусматривают их максимальную адаптацию, будь то покупка автобусов или инфраструктурные работы. Городской совет вчера утвердил план мэрии по обеспечению равных возможностей для людей с ОВЗ на 2021-2024 годы", - сказал Каладзе.

Он подчеркнул, что это первый такой план для Тбилиси. Его цель - повысить активное участие людей с ограниченными возможностями в повседневной жизни города, развить их возможности и устранить препятствия на их пути.

Для этого мэрия собирается усилить обучение специального персонала и продолжить повышать доступность инфраструктуры.

Адаптация более 300 муниципальных зданий и инфраструктурных объектов для лиц с ограниченными возможностями в Тбилиси началась в 2015 году. В рамках программы осуществилась адаптация 315 муниципальных зданий и инфраструктурных объектов, в том числе административных зданий, рекреативных зон, подземных и наземных переходов, детских садов, культурных и спортивных учреждений.

В 2020 году в нескольких подземных переходах Тбилиси были установлены специальные лифты для лиц с ОВЗ.

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