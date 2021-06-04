Летний уикенд по-тбилисски: куда пойти на выходные?

Sputnik Грузия традиционно cпешит на помощь и предлагает самые интересные мероприятия на этот уикенд. Ваша задача лишь выбрать, куда пойти и насладиться первыми выходными лета!
Вкусно поесть
Когда: 5, 6 июня
Где: парк Муштаиди
Подробнее: https://www.facebook.com/events/375173983899345/?event_time_id=375173983899345
У Тбилиси есть своей вкус: он такой же разный и запоминающийся, как знаменитые традиционные блюда Грузии. Поэтому, если хотите окунуться в разнообразие еды, манящих ароматов и побывать на свежем воздухе в приятной обстановке, бегите в парк Муштаиди.
Постоять на гвоздях
Когда: 4 июня, 16:00
Где: Green Budapest (ул. Панджикидзе, 22)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/193057959340806?ref=newsfeed
Впервые в Тбилиси открылась студия по стоянию на Досках Садху. Что это вообще такое и почему полезно? Стояние на гвоздях является древнейшей индийской практикой. Йоги считали ее одной из самых действенных практик на пути к познанию себя. Практикующий в ходе занятия испытывает осознанный дискомфорт: он учится взаимодействовать с гвоздями и придает этому свои собственные смыслы. Правда, все зависит от того, с каким запросом человек приходит к практике стояния на гвоздях и какую проблему хочет решить.
Насладиться джазом
Когда: 4 июня, 19:00
Где: Tbilisi Sea Club
Подробнее: https://www.facebook.com/events/303269214805066?ref=newsfeed
Расслабиться пятничным вечером после тяжелой рабочей недели, наслаждаясь джазом, звучит хорошо, да? Спокойная, инструментальная музыка сделает ваш вечер только приятнее.
Безудержно повеселиться с детьми
Когда: 5, 6 июня
Где: Музей современного искусства (ул. Бетлеми, 10)
Подробнее: https://tkt.ge/show/9473/vibarebt-bavshvebs-mogzauroba-planeta-b10-ze
Если вы не знаете, чем развлечь детей на протяжении дня, то мы советуем посетить этот музей. Он предлагает детям от 8 до 14 лет большое количество занятных мероприятий. Комнаты, полные иллюзий, полезные тренинги по выражению собственных чувств, прогулки по старому Тбилиси и Мтацминда –в общем, сочетание развлечения и полезных впечатлений.
Полезно расслабиться
Когда: 5 июня, 18:00
Где: озеро Лиси
Подробнее: https://www.facebook.com/events/274480931084463?ref=newsfeed
Расслабиться душой и телом – это йога. И если вы чувствуете, что это для вас необходимо (а это необходимо всем и всегда), то не думайте ни секунды. Что может быть лучше йоги, в приятном месте, да еще и на свежем воздухе.
Прикоснуться к искусству
Когда: 6 июня
Где: World's End Bar (ул. Шалвы Дадиани, 7)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/130861482356899?ref=newsfeed
Проведите воскресный день в творчестве! Даже если вы не имеете опыта рисования, профессиональный художник на мероприятии вам поможет. Необходимо только ваше желание и позитивный настрой. А кофе, бокал вина – вам помогут.
Научиться танцевать грузинские танцы
Когда: 6 июня, 13:00
Где: Georgian Dance Club (пр. Д. Агмашенебели, 98)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/528220244981083?ref=newsfeed
Грациозность, нежность и сила – все это грузинские национальные танцы, которые многие так любят. Если вы в числе тех людей, то советуем отправиться на этот двухчасовой урок, чтобы почувствовать себя истинной грузинкой или грузином.
Прикинуться мафией
Когда: 6 июня, 15:00
Где: Beka's School (ул. Чавчавадзе, 44)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/941440953309328?ref=newsfeed
Любителям более спокойного времяпрепровождения предлагаем поиграть в "Мафию". Это мероприятие для тех, кто любит анализировать, наблюдать, смаковать каждый момент. Интригующе и интересно.
В театре
4 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзия бзбоит, то есть Я тебя люблю"
4 июня в Театре Марджанишвили – "Малина"
4 июня в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"
5 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
5 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
5 июня в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"
5 июня в Театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"
5 июня в Свободном театре – "Жизнь чужих"
6 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
6 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
6 июня в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"
6 июня в Театре Марджанишвили – "Преступление и наказание"
6 июня в Свободном театре – "Механический апельсин"
6 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "На виселице"
Что в кино?
"Форсаж" (остросюжетный, приключения)
"Мортал Комбат" (фэнтези, боевик)
"Коп на драйве" (комедия, остросюжетный)
"Годзилла против Конга" (научная фантастика, боевик)
"Гнев человеческий" (боевик, триллер)
"Те, кто желает мне смерти" (боевик, триллер, драма)
"Пила: Спираль" (ужасы, триллер)
"Курьер" (триллер).
Мультфильмы
"Спирит Непокорный" (приключения, семейный, вестерн"
"Тролли-2" (приключения, комедия)
"Райя и последний дракон" (фэнтези, комедия, приключения)
"Том и Джерри" (анимация, комедия, семейный).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!