Летний уикенд по-тбилисски: куда пойти на выходные?

Наконец-то пришло лето 2021! Выходные на носу, а вы не знаете куда пойти в Тбилиси? Спокойно! Выдохните!

Sputnik Грузия традиционно cпешит на помощь и предлагает самые интересные мероприятия на этот уикенд. Ваша задача лишь выбрать, куда пойти и насладиться первыми выходными лета!

Вкусно поесть

© Sputnik / Levan Avlabreli Парк Муштаид

Когда: 5, 6 июня

Где: парк Муштаиди

Подробнее: https://www.facebook.com/events/375173983899345/?event_time_id=375173983899345

У Тбилиси есть своей вкус: он такой же разный и запоминающийся, как знаменитые традиционные блюда Грузии. Поэтому, если хотите окунуться в разнообразие еды, манящих ароматов и побывать на свежем воздухе в приятной обстановке, бегите в парк Муштаиди.

Постоять на гвоздях

photo: Pravilo Tbilisi / FB Cтояние на гвоздях на Досках Садху

Когда: 4 июня, 16:00

Где: Green Budapest (ул. Панджикидзе, 22)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/193057959340806?ref=newsfeed

Впервые в Тбилиси открылась студия по стоянию на Досках Садху. Что это вообще такое и почему полезно? Стояние на гвоздях является древнейшей индийской практикой. Йоги считали ее одной из самых действенных практик на пути к познанию себя. Практикующий в ходе занятия испытывает осознанный дискомфорт: он учится взаимодействовать с гвоздями и придает этому свои собственные смыслы. Правда, все зависит от того, с каким запросом человек приходит к практике стояния на гвоздях и какую проблему хочет решить.

Насладиться джазом

© AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Музыкант с саксафоном в руках

Когда: 4 июня, 19:00

Где: Tbilisi Sea Club

Подробнее: https://www.facebook.com/events/303269214805066?ref=newsfeed

Расслабиться пятничным вечером после тяжелой рабочей недели, наслаждаясь джазом, звучит хорошо, да? Спокойная, инструментальная музыка сделает ваш вечер только приятнее.

Безудержно повеселиться с детьми

© Sputnik / Alexander Imedashvili Жители города и туристы гуляют летним вечером по району Абанотубани в ущелье Легвтахеви

Когда: 5, 6 июня

Где: Музей современного искусства (ул. Бетлеми, 10)

Подробнее: https://tkt.ge/show/9473/vibarebt-bavshvebs-mogzauroba-planeta-b10-ze

Если вы не знаете, чем развлечь детей на протяжении дня, то мы советуем посетить этот музей. Он предлагает детям от 8 до 14 лет большое количество занятных мероприятий. Комнаты, полные иллюзий, полезные тренинги по выражению собственных чувств, прогулки по старому Тбилиси и Мтацминда –в общем, сочетание развлечения и полезных впечатлений.

Полезно расслабиться

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin Занятия по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае

Когда: 5 июня, 18:00

Где: озеро Лиси

Подробнее: https://www.facebook.com/events/274480931084463?ref=newsfeed

Расслабиться душой и телом – это йога. И если вы чувствуете, что это для вас необходимо (а это необходимо всем и всегда), то не думайте ни секунды. Что может быть лучше йоги, в приятном месте, да еще и на свежем воздухе.

Прикоснуться к искусству

© photo: Sputnik / Sergey Piatakov Московский государственный институт имени В. И. Сурикова

Когда: 6 июня

Где: World's End Bar (ул. Шалвы Дадиани, 7)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/130861482356899?ref=newsfeed

Проведите воскресный день в творчестве! Даже если вы не имеете опыта рисования, профессиональный художник на мероприятии вам поможет. Необходимо только ваше желание и позитивный настрой. А кофе, бокал вина – вам помогут.

Научиться танцевать грузинские танцы

© AP Photo / Shakh Aivazov Грузинские танцы на празднике Тбилисоба

Когда: 6 июня, 13:00

Где: Georgian Dance Club (пр. Д. Агмашенебели, 98)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/528220244981083?ref=newsfeed

Грациозность, нежность и сила – все это грузинские национальные танцы, которые многие так любят. Если вы в числе тех людей, то советуем отправиться на этот двухчасовой урок, чтобы почувствовать себя истинной грузинкой или грузином.

Прикинуться мафией

Когда: 6 июня, 15:00

Где: Beka's School (ул. Чавчавадзе, 44)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/941440953309328?ref=newsfeed

Любителям более спокойного времяпрепровождения предлагаем поиграть в "Мафию". Это мероприятие для тех, кто любит анализировать, наблюдать, смаковать каждый момент. Интригующе и интересно.

В театре

4 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Сара бара бзия бзбоит, то есть Я тебя люблю"

4 июня в Театре Марджанишвили – "Малина"

4 июня в Свободном театре – "Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!"

5 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе

5 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"

5 июня в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"

5 июня в Театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"

5 июня в Свободном театре – "Жизнь чужих"

6 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"

© Sputnik / Denis Aslanov Театр Марджанишвили

6 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"

6 июня в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"

6 июня в Театре Марджанишвили – "Преступление и наказание"

6 июня в Свободном театре – "Механический апельсин"

6 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "На виселице"

Что в кино?

"Форсаж" (остросюжетный, приключения)

"Мортал Комбат" (фэнтези, боевик)

"Коп на драйве" (комедия, остросюжетный)

"Годзилла против Конга" (научная фантастика, боевик)

"Гнев человеческий" (боевик, триллер)

"Те, кто желает мне смерти" (боевик, триллер, драма)

"Пила: Спираль" (ужасы, триллер)

"Курьер" (триллер).

Мультфильмы

"Спирит Непокорный" (приключения, семейный, вестерн"

"Тролли-2" (приключения, комедия)

"Райя и последний дракон" (фэнтези, комедия, приключения)

"Том и Джерри" (анимация, комедия, семейный).

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!