Экология в городе стала лучше – мэр Тбилиси отчитался о проделанной работе

За последние три года в Тбилиси было разбито и обновлено 1 000 скверов, 15 парков и 60 зеленых зон общей площадью 100 гектаров

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе продолжает отчитываться о проделанной за три с половиной года работе – на этот раз он рассказал, что было сделано по улучшению экологической ситуации в городе.

Презентацию мэр провел в отреставрированном и обновленном Парке ветеранов.

Жесткие требования к новым строительствам, обновление общественного транспорта, создание новых рекреационных зон, классификация отходов в общественных местах – вот основные экологические реформы мэрии, которые, по словам Каладзе, принесли ощутимые результаты за последние три года.

Строительство

"С полной ответственностью могу заявить, что в столице больше не осуществляется ни один инфраструктурный проект, ни одно строительство, если проект не отвечает высоким стандартам и не соответствует интересам жителей Тбилиси", – заявил Каладзе.

По словам мэра, в 2017 году, когда он приступил к выполнению своих обязанностей, обещал, что город не будет застраиваться за счет рекреационных зон, детских и спортивных площадок.

"Конечно, мы выполняем свое обещание и будем делать это и дальше", – подчеркнул он.

Управление отходами

Еще одно начинание мэрии, о котором рассказал Каха Каладзе, это реформа в сфере управления отходами. В 2017 году впервые в Тбилиси по его инициативе появились мусорные урны для классификации отходов, в которые можно по отдельности собирать отходы из бумаги, пластика, стекла и т. д.

"Но в этом направлении мы не достигли пока того результата, к которому идем. И в этой сфере мы хотели бы применять лучшую европейскую практику сепарирования отходов, его дальнейшей переработки и получения из мусора большей пользы, той же электроэнергии", – сказал Каладзе.

Мэр поблагодарил специалистов отрасли за сотрудничество и участие в подготовке реформы, с которой уже совсем скоро ознакомят общественность.

Экологически чистый транспорт

В своей итоговой презентации Каладзе отметил и то, что мэрия за прошедшие три года активно занималась загрязнением воздуха выхлопными газами. В рамках этой реформы был полностью обновлен общественный транспорт – старые автобусы заменены на новые, экологически чистые.

"Вы со мной согласитесь, что это очень важное достижение и напрямую связано с нашим здоровьем и здоровьем наших детей", – сказал Каладзе.

На сегодняшний день в Тбилиси курсируют 680 единиц новых автобусов и 300 маршрутных такси. До конца года планируется завезти еще 380 единиц автобусов: 180 единиц 8-метровых и 200 единиц 18-метровых, а также 700 единиц микроавтобусов.

Рекреационные зоны

Зеленые пространства, лесопарковые и рекреационные зоны – особая тема в экологической политике города.

"В этом направлении были сделаны важнейшие шаги, благодаря которым мы достигли ощутимых результатов, что мне очень приятно и очень радует меня, как человека, живущего в этом городе", – сказал Каладзе.

Мэр перечислил завершенные проекты, которыми особенно гордится – это отремонтированный парк Киквидзе (ныне Парк ветеранов), обновленные парк Мзиури, парк в шестом микрорайоне Глдани. Парковые работы ведутся и сейчас в нескольких местах столицы.

"Мы начали обновление парка Ваке, при содействии фонда "Карту" строится новый Центральный парк на месте бывшего ипподрома", – напомнил Каладзе.

До конца года начнутся работы по обустройству Тбилисского дендрологического парка. Он будет готов через два года.

"Обустройство этого места было моим предвыборным обещанием. Площадь дендрологического парка составляет более 160 га. Мы планируем его благоустроить и модернизировать. Мы уже подготовили проект и до конца года можно будет приступить к работам", – отметил он.

За последние три года в Тбилиси были обустроены и отремонтированы 1 000 скверов, 15 парков и 60 зеленых островов, что в общем результате составляет 100 гектаров.

"Но мы на этом не останавливаемся, у нас больше амбиции", – заявил мэр столицы.

Каладзе обещал сделать Тбилиси самым зеленым, комфортным и благоустроенным городом, в котором будет комфортно жить людям всех поколений.

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