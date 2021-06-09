Фастфуд для пользователей авто: в центре Тбилиси будут строго штрафовать за нарушения

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Дорожная полиция возьмет на особый контроль территорию у Дворца спорта в столице, где чаще всего машины оказываются на автобусной полосе.

Как заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, движение обычного транспорта по выделенным для автобусов дорожным полосам запрещено, однако территория близ Дворца спорта является одним из самых проблематичных мест в городе в этом отношении из-за ресторана "Макдональдс".

Служба "Макдрайв", в которой не выходя из машины можно получить заказ на фастфуд, часто становится причиной заторов на близлежащей автобусной полосе, что создает проблемы общественному транспорту. По словам мэра, теперь это место будет взято под особый контроль патрульной полицией.

"Мы много работали над этой проблемой, и единственный выход – установить камеру видеонаблюдения. Если машина остановится на полосе автобуса, даже в очереди на "драйв", водитель будет оштрафован. Поэтому я хотел бы призвать водителей не занимать в этом месте полосу для автобусов", – сказал Каладзе.

Штраф за остановку или проезд по автобусной полосе на сегодняшний день составляет 100 лари (более 30 долларов США).

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