Еще одна оползневая зона укрепляется в Тбилиси

Мэрия Тбилиси укрепит еще одну оползневую зону в столице, на этот раз в Ваке на дороге в пригородный поселок Цхнети

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступает к работам по укреплению оползневого склона на дороге Багеби-Цхнети в столичном районе Ваке, об этом сообщил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По словам мэра, эти работы обеспечат максимальную безопасность передвижения по этой дороге.

"Мы объявили тендер на капитальное укрепление оползневого склона, у нас есть компания-победитель, с которой подписан контракт. Предусмотренные соглашением работы начнутся в ближайшие дни и завершатся в течение трех месяцев", – сказал Каладзе.

Как уточнил Каладзе, на данном отрезке будет установлена 80-метровая железобетонная стена высотой в пять метров.

Оползневые процессы в Тбилиси – явление нередкое. В столице несколько таких мест, которые находятся под непрерывным наблюдением специалистов. Самая большая и серьезная оползневая зона – склон Вашлиджвари. По предположениям геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение земляной массы было приостановлено.

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