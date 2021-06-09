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Канатная дорога от высотного здания Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили до столичного района Багеби

Еще одна оползневая зона укрепляется в Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (869)
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Sputnik Грузия
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Мэрия Тбилиси укрепит еще одну оползневую зону в столице, на этот раз в Ваке на дороге в пригородный поселок Цхнети

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступает к работам по укреплению оползневого склона на дороге Багеби-Цхнети в столичном районе Ваке, об этом сообщил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По словам мэра, эти работы обеспечат максимальную безопасность передвижения по этой дороге.

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"Мы объявили тендер на капитальное укрепление оползневого склона, у нас есть компания-победитель, с которой подписан контракт. Предусмотренные соглашением работы начнутся в ближайшие дни и завершатся в течение трех месяцев", – сказал Каладзе.

Как уточнил Каладзе, на данном отрезке будет установлена 80-метровая железобетонная стена высотой в пять метров.

Оползневые процессы в Тбилиси – явление нередкое. В столице несколько таких мест, которые находятся под непрерывным наблюдением специалистов. Самая большая и серьезная оползневая зона – склон Вашлиджвари. По предположениям геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы. Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение земляной массы было приостановлено. 

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (869)
Теги:
Оползень, Мэрия Тбилиси, Грузия

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