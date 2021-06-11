Уикенд по-тбилисски: как развлечься в столице Грузии 11-13 июня

Вот и настал день, которого ждут многие – пятница. А это значит, что пришло время традиционной афиши от Sputnik Грузия. Здесь каждый сможет найти развлечение по вкусу

Искусство, джаз, драм-терапия, многоголосие, танцы. Звоните друзьям и родным, выбирайте наряды и выходите гулять. Кто, если не вы!

Пойти на выставку "волшебника"

photo: Art Palace Ge / FB Картина художника Гурама Доленджашвили

Когда: 11 июня – 11 июля, 19:00

Где: Дворец искусств (ул. И. Каргаретели, 6)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/970791053721820

На выставке живописца Гурама Доленджашвили, которого называет "художником зимы", вы увидите удивительные работы, выполненные простым карандашом. Картины этого грузинского художника объездили весь мир, они хранятся в Третьяковской галерее, в музее имени Пушкина и многих музеях мира. И теперь их можно увидеть в Тбилиси.

Послушать джаз

FB / Jazz Cafe Singer Вечер джаз-музыканта Резо Кикнадзе и его квинтета

Когда: 11 июня, 18:00

Где: Jazz Cafe Konka, (ул. Сиони)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1431679733853789/?active_tab=discussion

Послушайте грузинский джаз в исполнении квинтета Резо Кикнадзе. Музыка, приятное окружение, бокал вина – все это поможет вам хорошо провести время и расслабиться от души.

Насладиться разными вкусами

© Sputnik / Levan Avlabreli Парк Муштаид

Когда: 12, 13 июня, с 13:00

Где: парк Муштаиди

Подробнее: https://www.facebook.com/events/384235789659831/?active_tab=discussion

Вкусно поесть – всегда хорошая идея, а если это происходит на свежем воздухе, в приятной компании – это двойной плюс. Поэтому предлагаем отправиться в парк Муштаиди и окунуться в разнообразие еды, насладиться манящими ароматами и приятно провести время.

Попробовать драм-терапию

Когда: 12 июня, 16:30

Где: Drum School (пр. Агмашенебели, 106)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/413686317098748?ref=newsfeed

Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении только положительных эмоций. Драм-терапия – это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.

Прикупить рукодельных вещей

photo: STALL / FB Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")

Когда: 12, 13 июня, 12:00 - 21:00

Где: проспект Шота Руставели

Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098141380877?ref=newsfeed

Тбилисский уличный маркет – это то событие, где можно объединить приятное с полезным: прогуляться, подышать свежим воздухом и найти себе что-то новое, красивое, оригинальное, а главное – ручной работы.

Нарисовать свои эмоции

CC0 / Pixabay Художница рисует картину

Когда: 13 июня, 13:00

Где: Багеби/шоссе Цкнети, 19

Подробнее: https://www.facebook.com/events/111415307703800?ref=newsfeed

Как часто вы пытаетесь выразить свои эмоции? Насколько у вас это получается? Говорят, что выплескивать свои эмоции на бумагу – это хорошая терапия. Если вам это необходимо, то можете пойти на воркшоп по рисованию, который может посетить любой желающий, вне зависимости от подготовки. Важны только ваши эмоции и вы сами.

Научиться танцевать грузинские танцы

© Sputnik / STRINGER Дидгороба. Грузинские национальные традиции и праздники

Когда: 13 июня, 12:00

Где: Georgian Dance Club (пр. Д. Агмашенебели, 98)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/235847391261488/?ref=newsfeed

Если вы в числе тех людей, кто любит грузинской национальные танцы, знаменитые своим характером, грацией, красотой и силой, то советуем посетить этот урок. Здесь в течение двух часов вы сможете окунуться в грузинскую культуру танца с головой.

Научиться работать с керамикой

Когда: 12 июня, 12:00

Где: Ezo (ул. Кикодзе, 16)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1216070605511368?ref=newsfeed

Отличная идея провести субботний день вместе с семьей – научиться лепить руками изделия из керамики, а после и разрисовать. Также на мероприятии будет выставка-продажа керамических изделий, приятная музыка и закуски.

Насладиться грузинским многоголосием

photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FB Центр имени Джансуга Кахидзе

Когда: 13 июня, 19:00

Где: Центр Кахидзе (пр. Агмашенебели, 123)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/4085023588243475/?ref=newsfeed

Грузинское многоголосие чарует и завораживает. Поэтому, если вы свободны воскресным вечером, а планов пока нет – смело идите на концерт государственного ансамбля "Басиани".

Что в театре?

11 июня в театре Руставели – "Конец игры"

11 июня в театре Марджанишвили – "Шинель"

11 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Много шума из ничего"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Театр марионеток Резо Габриадзе - городские достопримечательности

11 июня в Театре марионеток – "Деда эна"

12 июня в Театре марионеток – "Летели журавли"

12 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"

12 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"

12 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Государственный академический драматический театр им Шота Руставели

12 июня в Театре Руставели – "Один раз… Только…"

12 июня в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"

12 июня в Свободном театре – "Господи, благослови нас и людей"

12 июня в Театре Туманишвили – "Свободная пара"

12 июня в Театре на Атонели – "Мораль"

photo: Marjanishvili Drama Theatre / FB Спектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили

13 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"

13 июня в Театре марионеток – "Летели журавли"

13 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"

13 июня в Театре марионеток – "Деда эна"

photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FB Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили

13 июня в Театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"

13 июня в Свободном Театре – "Комедианты"

13 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"

13 июня в Театре Туманишвили – "Гамлет/машина"

Что в кино?

"Слава королеве" (документальный)

"Круэлла" (комедия)

"Отрицательные числа" (драма)

"Форсаж" (остросюжетный, приключения)

"Мортал Комбат" (фэнтези, боевик)

"Коп на драйве" (комедия, остросюжетный)

"Годзилла против Конга" (научная фантастика, боевик)

"Гнев человеческий" (боевик, триллер)

"Те, кто желает мне смерти" (боевик, триллер, драма)

"Пила: Спираль" (ужасы, триллер)

"Курьер" (триллер).

Мультфильмы

"Спирит Непокорный" (приключения, семейный, вестерн)

"Тролли-2" (приключения, комедия)

"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия)

"Райя и последний дракон" (фэнтези, комедия, приключения)

"Том и Джерри" (анимация, комедия, семейный).

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!