Станции тбилисского метро будут отремонтированы

При финансовой поддержке ЕБРР планируются ремонтные работы по меньшей мере на десяти станциях Тбилисского метро

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Проект по обновлению станции метро Варкетили в Тбилиси находится в стадии разработки и в ближайшее время планируется начать строительные работы, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам.

В январе 2018 года на станции метро "Варкетили" произошло ЧП – на пассажиров, находившихся на станции, обрушился потолок, несколько человек получили повреждения. С тех пор эту станцию хотят модернизировать.

При финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития планируются ремонтные работы по меньшей мере десяти станций Тбилисского метро.

Кроме того, по словам Каладзе, будет восстановлена станция метро Гоциридзе.

"Ответ экспертизы по станции метро "Гоциридзе" таков – она подлежит реабилитации и не требует полного демонтажа конкретной платформы. Работы будут вестись согласно заключению экспертов. Что касается станции метро Варкетили, то есть проект, проект находится в стадии непосредственной обработки, и работы начнутся в ближайшее время", – сказал Каладзе.

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На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.

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