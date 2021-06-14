02:06 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск
Ремонт дороги в районе Глдани, в связи с чем в момент отключения метро ситуация с пробками в этой части города ухудшилась

На ремонт дорог в Тбилиси за четыре года потрачено 400 миллионов лари

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (872)
4301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252021964.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210614/252021944/Na-remont-dorog-v-Tbilisi-za-chetyre-goda-potracheno-400-millionov-lari.html

В 2018-2021 годах периоды полностью отремонтированы 903 улицы, а на 422 улицах проведены фрагментарные дорожные работы

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В 2018-2021 годах в Тбилиси отремонтировано и восстановлено дорожное покрытие на площади 5,4 миллиона квадратных метров, на что потрачено 403,5 миллиона лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе, представляя отчет о проектах, реализованных в направлении политики развития инфраструктуры Тбилиси.

По словам Каладзе, за этот периоды полностью отремонтированы 903 улицы, а на 422 улицах проведены фрагментарные дорожные работы.

"На всех конкретных участках, где проводились ремонтные работы, в первую очередь были обновлены подземные коммуникации, которые в плохом состоянии. Мы разработали продуманную политику с учетом интересов Тбилиси и жителей Тбилиси, которая обеспечит надлежащее развитие города в ближайшие годы. Конечно, я не собираюсь останавливаться на достигнутом - наоборот, я буду продолжать развивать наш город и работать с удвоенной энергией и усилиями", - сказал Каладзе.

По словам столичного градоначальника, в ближайшие годы будет сделано все для того, чтобы все проекты в Тбилиси были выполнены достойно и тщательно.

Новостройки на окраине грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Еще одна зона оползня в Тбилиси: мэрия решила временно закрыть дорогу

В ближайшее время начнется реализация таких масштабных инфраструктурных проектов как ремонт проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе столицы. Там также будет произведен капитальный ремонт подземной инфраструктуры, сети наружного освещения. Кроме того начнется строительство моста, соединяющего Университетскую улицу и Багеби.

"Это будет четырехполосный автомобильный мост. Тендер на эти работы завершен. У нас есть компания-победитель, и в ближайшее время мы сразу приступим к строительным работам", сообщил заммэра Тбилиси Ираклий Бенделиани.

Тем не менее, как подчеркнул мэр Тбилиси, для полного обустройства инфраструктуры города, еще многое предстоит сделать.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (872)
Теги:
Строительство дороги, строительство, дороги, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться