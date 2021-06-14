На ремонт дорог в Тбилиси за четыре года потрачено 400 миллионов лари

В 2018-2021 годах периоды полностью отремонтированы 903 улицы, а на 422 улицах проведены фрагментарные дорожные работы

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В 2018-2021 годах в Тбилиси отремонтировано и восстановлено дорожное покрытие на площади 5,4 миллиона квадратных метров, на что потрачено 403,5 миллиона лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе, представляя отчет о проектах, реализованных в направлении политики развития инфраструктуры Тбилиси.

По словам Каладзе, за этот периоды полностью отремонтированы 903 улицы, а на 422 улицах проведены фрагментарные дорожные работы.

"На всех конкретных участках, где проводились ремонтные работы, в первую очередь были обновлены подземные коммуникации, которые в плохом состоянии. Мы разработали продуманную политику с учетом интересов Тбилиси и жителей Тбилиси, которая обеспечит надлежащее развитие города в ближайшие годы. Конечно, я не собираюсь останавливаться на достигнутом - наоборот, я буду продолжать развивать наш город и работать с удвоенной энергией и усилиями", - сказал Каладзе.

По словам столичного градоначальника, в ближайшие годы будет сделано все для того, чтобы все проекты в Тбилиси были выполнены достойно и тщательно.

В ближайшее время начнется реализация таких масштабных инфраструктурных проектов как ремонт проспекта Царицы Кетеван в Исанском районе столицы. Там также будет произведен капитальный ремонт подземной инфраструктуры, сети наружного освещения. Кроме того начнется строительство моста, соединяющего Университетскую улицу и Багеби.

"Это будет четырехполосный автомобильный мост. Тендер на эти работы завершен. У нас есть компания-победитель, и в ближайшее время мы сразу приступим к строительным работам", сообщил заммэра Тбилиси Ираклий Бенделиани.

Тем не менее, как подчеркнул мэр Тбилиси, для полного обустройства инфраструктуры города, еще многое предстоит сделать.

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