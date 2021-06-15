Рождается "Новый Тифлис" - в столице отремонтировано 93 исторических здания

Мэрия Тбилиси продолжает презентовать те проекты, которые были осуществлены за последние три года или осуществляются сейчас в столице

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. В рамках масштабного проекта "Новый Тифлис" отремонтировано 93 объекта, из которых 74 являются памятниками культурного наследия, заявил заместитель мэра столицы Грузии Ираклий Бенделиани на презентации отчета по инфраструктурной политике городских властей.

Ремонт объектов производится с 2018 года. За это время на проект было затрачено 195 миллионов лари (61,7 миллиона долларов).

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, Старый Тбилиси является особым местом в столице, поэтому реставрация и ремонт каждого здания здесь имеет большое значение.

"Это то, чем гордится каждый житель нашего города. Поэтому обновление этих конкретных улиц, районов, зданий важно. Примером того является площадь Орбелиани, где мы сейчас находимся и видим, какая она благоустроенная и красивая. Идет также обновление площади Гудиашвили, которое завершится через несколько месяцев. Мы не ограничиваемся только этим. Поэтапно мы хотим обновить, украсить все те улицы, дома, которые важны для этого города", - заявил Каладзе.

В рамках проекта "Новый Тифлис" продолжается ремонт 33 памятников культуры, десяти исторических подъездов и одного исторического музея.

Завершен первый этап восстановления крепости Нарикала, на что было потрачено 700 тысяч лари (221,5 тысячи долларов). "Фонд развития Тбилиси" уже подготовил проектную документацию второго этапа восстановления исторической крепости. Его стоимость достигает 10 миллионов лари (3,1 миллиона долларов). Работы начнутся после того, как будут изысканы финансы.

В рамках проекта в столице произведены восстановительно-ремонтные работы около 22 зданий на площади Орбелиани и близлежащих улицах. Из них 13 имеют статус памятников историко-культурного наследия. Отремонтированы Сухой и Саарбрюкенский мосты, монастырский комплекс Дворца царицы Дареджан, сады Деда Эна и 9 марта.

На данный момент продолжаются ремонтные работы на площади Гудиашвили и около 30 зданий вокруг нее. Среди них 22 памятника культурного наследия.

В рамках проекта "Новый Тифлис" также проходит реставрация Госмузея шелка. Бюджет проекта составляет 3,3 миллиона лари (1 миллион доллар). Продолжается также ремонт и реставрация Национального дворца учащейся молодежи на проспекте Руставели.

Через несколько дней планируется начать работы по обустройству улиц Джованни Скудьери и близлежащей территории, а также так называемого павильона художников.

Проект "Новый Тифлис" предусматривает восстановление в этой исторической части Тбилиси "Немецких садов", общая площадь которых в XIX веке составляла 100 гектаров. Также отремонтированы фасады нескольких домов, проложены новые пешеходные дорожки и заменено освещение. Асфальтовое покрытие заменено на брусчатку.

Проспект Давида Агмашенебели в Тбилиси стал благоустроенной территорией с 40-х годов XIX века, в 2010 году власти Грузии отреставрировали значительную часть улицы. Были восстановлены здания, установлены современные коммуникационные системы и уличное освещение. В ноябре 2011 года состоялось торжественное открытие проспекта.

В 2016 году власти Грузии решили восстановить те участки проспекта, которые не были отреставрированы ранее.

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