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Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари

Мэрия Тбилиси приступает ко второму этапу укрепления оползневой зоны в Вашлиджвари

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Новости Тбилиси сегодня (874)
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На склоне Вашлиджвари в Тбилиси образовалась опасная оползневая зона - существует угроза схода на город порядка 800 тысяч кубометров земляной массы

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Второй этап работ по укреплению оползневой зоны на склоне Вашлиджвари начнется в ближайшее время, об этом заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Бенделиани на презентации инфраструктурных проектов.

По словам вице-мэра, первый этап успешно завершен - проведенные работы значительно снизили риск схода оползневой массы на склоне Вашлиджвари. Второй этап будет осуществляться в соответствии с проектом, разработанным экспертами и геологами.

Встреча рабочей группы. Оползневая зона в Вашлиджвари
photo: courtesy of Tbilisi City Hall
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"Первоначальные работы по предотвращению движения оползня уже завершены. Через несколько дней мы ждем экспертный проект по второму этапу работ, и примерно через два с половиной месяца автомобильное движение на этой улице (Мачавариани) будет возобновлено в двустороннем порядке", - сказал Бенделиани.

Вместе с тем он отметил, что оползневые процессы не помешают строительству объездной дороги от проспекта Маршала Геловани до улицы Мачавариани, которое было приостановлено на время работ по укреплению оползневой зоны.

"Среди текущих проектов - строительство новой дороги, соединяющей проспект Маршала Геловани и улицу Мачавариани, которое, несмотря на сложные геологические условия, находится на завершающей стадии. Работы будут завершены в ближайшее время, а это означает, что верхняя часть Сабуртало будет соединена с проспектом Маршала Геловани и набережной", - подчеркнул Бенделиани.

Встреча рабочей группы. Оползневая зона в Вашлиджвари
photo: courtesy of Tbilisi City Hall
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На склоне Вашлиджвари-Нуцубидзе, где идет строительство объездной дороги, в начале марта образовались трещины глубиной до 18 метров. По прогнозам геологов, в случае землетрясения или обильных осадков со склона прямо на город может сорваться около 800 тысяч кубометров земляной массы.

Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено. 

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Новости Тбилиси сегодня (874)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

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