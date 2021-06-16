Еще более тысячи платных парковочных мест появилось в Тбилиси

Новые парковочные места, включенные в зонально-почасовую оплату, появятся в Сабуртало, Глдани, Дидубе и Варкетили

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В Тбилиси еще 1,3 тысячи парковочных мест будут включены в зонально-почасовую систему оплаты, об этом сообщил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, парковка будет бесплатной для жителей улиц, на которых они расположены, а также для людей с ограниченными возможностями.

"Выбрано еще несколько улиц, на которых будет задействована зонально-часовая система оплаты парковки. В частности, в районе Сабуртало, на улицах Долидзе, Техура, Баланчивадзе, Асланиди, Бербукской, Алексидзе, Бахтрионской, Цинцадзе, Лорткипанидзе 733 места будут включены в новую систему оплаты", – заявил Каладзе.

По словам мэра, еще 126 парковочных мест будут выделены в Глдани, 117 мест – на территории, прилегающей к метро "Варкетили" и 281 место – у Дезертирского рынка в Дидубе.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут бесплатные.

В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на площади Орбелиани. Позже эта система появилась на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе.

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