Каладзе решил поддержать тбилисских параспортсменок

Мэрия столицы профинансирует популяризацию и развитие массового спорта среди женщин с ограниченными возможностями и будет поощрять их спортивные успехи

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Новую программу содействия развитию различных видов женского параспорта запускает мэрия Тбилиси.

Как заявил на заседании городского правительства в среду мэр столицы Каха Каладзе, речь идет о программе популяризации массового спорта среди женщин с ограниченными возможностями и о финансовой помощи таким спортивным командам и клубам.

По словам Каладзе, в рамках программы до 2021 года будут профинансированы женские команды спортсменок с ограниченными возможностями, которые тренируются в Тбилиси.

"Это финансирование будет предоставлено для покупки спортивного инвентаря, экипировки или для покрытия расходов на аренду залов. Кроме того, за успехи, достигнутые в Национальном чемпионате Грузии и командном чемпионате Грузии по параспорту, будут награждены команды и клубы женщин с ОВЗ, чьим местом нахождения и работы до и во время чемпионата был Тбилиси", – сказал Каладзе.

Победители, занявшие первое место из этих команд, получат 10 000 лари (более 3,1 тысячи долларов), занявшие второе место – 8 000 лари (более 2,5 тысячи долларов), а за третье место приз составит 5 000 лари (более 1,5 тысячи долларов).

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