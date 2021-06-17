Когда будет восстановлено движение на улице Мачавариани? Ответ вице-мэра Тбилиси

Улицу Мачавариани в столице пришлось перекрыть для движения транспорта после того, как на близлежащем склоне активизировались оползневые процессы

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Движение на улице Мачавариани, прилегающей к оползневой зоне, будет восстановлено предположительно через два с половиной месяца, об этом заявил вице-мэр Ираклий Бенделиани в эфире телеканала Imedi.

По его словам, городские власти в координации с иностранными специалистами успешно провели первый этап укрепительных работ на склоне Вашлиджвари, и местному населению больше ничего не угрожает.

"Через несколько дней мы ждем подробный проект, по которому начнется второй этап работ, чтобы место было безопасным на долгие годы. Мы предполагаем восстановить движение по улице Мачавариани примерно через два или два с половиной месяца. Естественно, мы очень спешим, но прежде необходимо удостовериться, что это будет безопасно", – сказал Бенделиани.

Кроме того вице-мэр заявил, что объездная дорога, соединяющая улицу Мачавариани с проспектом Маршала Геловани, строительство которой велось последние два года и, по мнению некоторых геологов и экспертов, стало причиной активизации оползневых процессов, будет введена в эксплуатацию через четыре месяца.

"Мы находимся в активной фазе, работаем 24 часа в сутки и полагаем, что если не будет непредвиденных ситуаций, через четыре месяца откроем совершенно новую дорогу, и эта дорога станет большим облегчением для людей, живущих в Вашлиджвари, в районе озера Лиси и Нуцубидзе", – сказал Бенделиани.

Движение на улице Мачавариани перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.

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